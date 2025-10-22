'Fleetwood Mac' se vraća? Bend planira ponovno okupljanje i snimanje dokumentarnog filma

Legendarni bend 'Fleetwood Mac' navodno planira ponovno okupljanje povodom 50. godišnjice izdavanja svog popularnog albuma 'Rumours', prenosi Daily Mail. Ovaj sastav nije zajedno nastupao još od 2019., a prije tri godine pogodila ih je i vijest o smrti njihove kolegice Christine McVie. Sada je jedan izvor blizak bubnjaru Micku Fleetwoodu za The Sun otkrio kako bend kuje nove planove za budućnost.

Mick Fleetwood-London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

'Fleetwood Mac' navodno razgovara o novim projektima koji bi uključivali snimanje dokumentarnog filma, koncert te izdavanje posebne verzije ranije spomenutog albuma. Glavni je pokretač ovih ideja Mick Fleetwood, a trenutno radi na izglađivanju odnosa između nekadašnjeg ljubavnog para, pjevačice Stevie Nicks te gitarista Lindseyja Buckinghama, te s basistom Johnom McViem.

Izvor je rekao: 'Postoji velika nada da je vrijeme za snimanje dokumentarca o svom kaosu u studiju iz kojeg je nastala magija na albumu', dodavši da se u to vrijeme bračni par McVie razvodio, a pokojna pjevačica i klavijaturistica izlazila je sa svojim električarom, dok su se Stevie i Lindsey prekinuli svoju vezu, nakon čega je ona imala kratak odnos s Mickom. Također, napomenuo je kako je sve bilo prepuno alkohola i droge.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

'Želja je da svi sjednu i ispričaju svoju stranu događaja na ekranu', objasnio je izvor dodavši kako je cilj Micka Fleetwooda da to rezultira zajedničkim koncertom.

Na LA's City of Hope Gali, direktor Warner Recordsa, Aaron Bay-Schuck, rekao je kako su pronađeni neki 'ostaci' iz vremena kada je album 'Rumours' sniman, piše Daily Mail.

Također, nešto se ranije pročulo da bivši par, pjevačica Stevie i gitarist te pjevač Lindsey, rade na izglađivanju odnosa koji je već desetljećima narušen pa je tako pjevačica bivšem partneru prošlog mjeseca na svom Instagram storyju čestitala rođendan, iako se šuška da je upravo ona odigrala veliku ulogu u tome da Buckingham bude izbačen iz benda.

Foto: imdb

Nešto ranije istoga dana, Stevie Nicks podijelila je i objavu o reizdanju prvog zajedničkog albuma bivšeg para, a radi se o 'Buckingham Nicks' koji je svjetlo dana ugledao davne 1973. Godinu dana nakon toga, dvojac se pridružio sastavu 'Fleetwood Mac'.

Ovaj je par bio u vezi od 1972. godine, no njihov odnos nikada nije bio posve stabilan. Ljubavni odnos prekinuli su 1977. godine, nakon završetka snimanja albuma 'Rumours'. Unatoč prekidu, nastavili su svirati i pjevati s ostalim kolegama iz benda, sve dok prije sedam godina Buckingham nije otpušten, a zamijenili su ga Mike Campbell i Neil Finn. Do toga je navodno došlo zbog neslaganja članova sastava oko njihove nadolazeće turneje. Par se navodno posljednji put vidio na sprovodu kolegice McVie.