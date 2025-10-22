Obavijesti

Show

Komentari 0
50. GODIŠNJICA 'RUMOURS'

'Fleetwood Mac' se vraća? Bend planira ponovno okupljanje i snimanje dokumentarnog filma

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
'Fleetwood Mac' se vraća? Bend planira ponovno okupljanje i snimanje dokumentarnog filma
5
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Legendarni bend već neko vrijeme ne nastupa zajedno, a na oduševljenje vjernih obožavatelja počele su se širiti glasine kako u planu imaju nove projekte

Legendarni bend 'Fleetwood Mac' navodno planira ponovno okupljanje povodom 50. godišnjice izdavanja svog popularnog albuma 'Rumours', prenosi Daily Mail. Ovaj sastav nije zajedno nastupao još od 2019., a prije tri godine pogodila ih je i vijest o smrti njihove kolegice Christine McVie. Sada je jedan izvor blizak bubnjaru Micku Fleetwoodu za The Sun otkrio kako bend kuje nove planove za budućnost.

Mick Fleetwood-London
Mick Fleetwood-London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

'Fleetwood Mac' navodno razgovara o novim projektima koji bi uključivali snimanje dokumentarnog filma, koncert te izdavanje posebne verzije ranije spomenutog albuma. Glavni je pokretač ovih ideja Mick Fleetwood, a trenutno radi na izglađivanju odnosa između nekadašnjeg ljubavnog para, pjevačice Stevie Nicks te gitarista Lindseyja Buckinghama, te s basistom Johnom McViem.

PROSLAVIO SE NA TikToku Nekoć živio u prikolici bez vode, a sad kupio kuću za 2 mil. kuna
Nekoć živio u prikolici bez vode, a sad kupio kuću za 2 mil. kuna

Izvor je rekao: 'Postoji velika nada da je vrijeme za snimanje dokumentarca o svom kaosu u studiju iz kojeg je nastala magija na albumu', dodavši da se u to vrijeme bračni par McVie razvodio, a pokojna pjevačica i klavijaturistica izlazila je sa svojim električarom, dok su se Stevie i Lindsey prekinuli svoju vezu, nakon čega je ona imala kratak odnos s Mickom. Također, napomenuo je kako je sve bilo prepuno alkohola i droge.

FILE PHOTO: Honoree Christine McVie of the group Fleetwood Mac performs during the 2018 MusiCares Person of the Year show honoring Fleetwood Mac at Radio City Music Hall in Manhattan, New York
Foto: Andrew Kelly/REUTERS

'Želja je da svi sjednu i ispričaju svoju stranu događaja na ekranu', objasnio je izvor dodavši kako je cilj Micka Fleetwooda da to rezultira zajedničkim koncertom.

POZIVAJU NA MIR Pop zvijezde diljem svijeta stale uz Ukrajinu: Otkazali koncerte u Rusiji, povukli stream pjesme...

Na LA's City of Hope Gali, direktor Warner Recordsa, Aaron Bay-Schuck, rekao je kako su pronađeni neki 'ostaci' iz vremena kada je album 'Rumours' sniman, piše Daily Mail.

ODLAZAK PJEVAČICE Christine McVie svirala je klavir od četvrte godine, a više od 30 bila je dio Fleetwood Maca...
Christine McVie svirala je klavir od četvrte godine, a više od 30 bila je dio Fleetwood Maca...

Također, nešto se ranije pročulo da bivši par, pjevačica Stevie i gitarist te pjevač Lindsey, rade na izglađivanju odnosa koji je već desetljećima narušen pa je tako pjevačica bivšem partneru prošlog mjeseca na svom Instagram storyju čestitala rođendan, iako se šuška da je upravo ona odigrala veliku ulogu u tome da Buckingham bude izbačen iz benda.

Foto: imdb

Nešto ranije istoga dana, Stevie Nicks podijelila je i objavu o reizdanju prvog zajedničkog albuma bivšeg para, a radi se o 'Buckingham Nicks' koji je svjetlo dana ugledao davne 1973. Godinu dana nakon toga, dvojac se pridružio sastavu 'Fleetwood Mac'.

PREMINULA U STUDENOM Otkriven uzrok smrti pjevačice i klavijaturistice Christine McVie
Otkriven uzrok smrti pjevačice i klavijaturistice Christine McVie

Ovaj je par bio u vezi od 1972. godine, no njihov odnos nikada nije bio posve stabilan. Ljubavni odnos prekinuli su 1977. godine, nakon završetka snimanja albuma 'Rumours'. Unatoč prekidu, nastavili su svirati i pjevati s ostalim kolegama iz benda, sve dok prije sedam godina Buckingham nije otpušten, a zamijenili su ga Mike Campbell i Neil Finn. Do toga je navodno došlo zbog neslaganja članova sastava oko njihove nadolazeće turneje. Par se navodno posljednji put vidio na sprovodu kolegice McVie.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
VIDEO Zdenka Kovačiček je objavila novi singl 'Ružin cvijet'
Pjesma koja prkosi vremenu

VIDEO Zdenka Kovačiček je objavila novi singl 'Ružin cvijet'

Inače, pjesma nije samo svojevrsna posveta jednoj pjesnikinji, već i glas žene koja zna što želi i traži, a sa sobom nosi novu svježinu i energiju
Bio u 'The Voiceu', sad izbacio novi singl: Poslušajte pjesmu 'Reci kako to' Luke Novokmeta
MLADI ZAGREBAČKI GLAZBENIK

Bio u 'The Voiceu', sad izbacio novi singl: Poslušajte pjesmu 'Reci kako to' Luke Novokmeta

Inače, Luka je publici ostao u sjećanju po upečatljivom nastupu u finalu showa The Voice Hrvatska, a prije glazbene karijere gradio je nogometnu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025