Iluzionist iz Supertalenta: Ne prestaju me zvati zbog nastupa

Prva polufinalna emisija Supertalenta nije mogla proći bez nezadovoljstva publike koja je bila razočarana ispadanjem iluzionista iz Rijeke. Mađioničar Andrej Škedel (34) očarao je žiri i publiku, ali ipak nije uspio proći u finale showa.

Ljubav prema mađioničarstvu i trikovima otkrio je vrlo rano, u sedmoj godini. Naime, ovaj osebujni Riječanin mađioničarstvom se bavi od ranog djetinjastva, a svoj prvi profesionalni nastup imao je sa samo 13 godina.

- Mađioničarstvo sam otkrio slučajno, kao klinjo sa sedam godina. Tata Davor mi je pokazao jedan jedini trik s kartama koji je znao i to me oduševilo. Počeo sam skupljati trikove, videorekorderom snimao sam nastupe velikih mađioničara, zacrtao sam si da moram i sam to svladati. Najdraže mi je kad me poznanici pitaju da im odam trikove. Naravno da im kažem, ali to ti je isto kao i da nekog pitaš kako se svira neka pjesma na gitari. Reći ću ti akorde, ali to ti ništa ne znači.. Ili to imaš u sebi ili nemaš – objasnio nam je Andrej.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Postao je poznat kad se obješen o gorući konop uspio osloboditi iz 'luđačke' košulje. I to na visini od 30 metara. Andrej je prvi u Hrvatskoj koji se usudio izvesti ovu točku, a zahvaljujući njoj javnost je prepoznala njegov stvarni talent. Tijekom bogate iluzionističke karijere, okušao se u mnogim pothvatima.

Njegove iluzije uključuju bijeg iz spremnika napunjenog vodom te ruski rulet u kojem je izbjegao nalet jurećeg automobila. 2014. predvidio je i dobitak na lotu. Sedam dana prije samog izvlačenja zapisao je brojeve koji su zaista i bili izvučeni u 36. kolu 7/39.

U travnju ove godine Škedel je oborio i svjetski rekord u Houdinijevom bijegu iz sanduka. I dok je Houdiniju za ovu točku trebalo nešto manje od pet minuta, Škedelju je za izvlačenje iz kovčega trebalo samo 0,75 sekundi. Iluzionisti iz cijelog svijeta pokušali su srušiti Houdinijev slavni rekord, ali to je pošlo za rukom samo 'Riječkom Houdiniju', kako ga nazivaju u njegovom rodnom kraju.

- Fascinirali su me Jonathan i Charlotte Pendragon, bračni par mađioničara iz Amerike koji je poznat po velikim iluzijama, među kojima je bila i Houdinijeva metamorfoza. Držali su rekord kao najbrži sa 0,75, no oni se više ne bave mađioničarstvom pa sam pokušao izjednačiti njihov rekord koji je zabilježen čak i u Guinnessovoj knjizi rekorda kao najbrža iluzija i uspio - govori Škedel kojem na pozornici pomaže asistentica Monika.

U showu 'Supertalent' Andrej je došao do polufinala. Mnogim gledateljima bio je glavni favorit, ali neki ipak tvrde da su vidjeli trenutak u kojem je izvodeći točku navodno izašao iz sanduka.

Naime, na pozornici je izveo mađioničarski trik s kutijom u koju je ušao zavezanih ruku. Zatim su asistenti zavezali kutiju lancima, poklopac zapečatili čavlima i digli ga u zrak. Gledatelji Supertalenta uvjereni su da su vidjeli kako je Andrej u pozadini kadra otišao sa pozornice.

- Sve su to trikovi, samo u toj jednoj točki ima sedam ključnih dijelova. Čudno mi je što su se ljudi toliko fokusirali na to jesam li izašao iz kutije ili ne. Stoga ću ovih dana objaviti video u kojem ću pojasniti kako sam izveo taj trik zbog kojeg mi telefon ne prestaje zvoniti - pojasnio je.