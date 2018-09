Ima šansu za Oscara: Tragično loša glumica odlično odglumila

Unatrag nekoliko godina je Melissa McCarthy postala podosta tražena glumica, premda nije gotovo niti jednom svojom ulogom uspjela opravdati pouzdanje producenata. Kako su neki istaknuli, moguće je da je u pitanju neka čarolija kojom McCarthy oduševljava jedan dio gledatelja, moguće jest da jednostavno ima sreće ili da je to splet neobičnih okolnosti.

Jasno, malo tko je okrivio glumačke sposobnosti ove glumice je znamo da su iste nepostojeće. Tako je i ove godine Melissa jednom već uspjela razočarati publiku, filmom 'Nemilosrdni plišanci'. Neukusan film, čak i neduhovit, postao je značajno lošiji čistom činjenicom da u njemu nastupa McCarthy.

Foto: Twitter/Screenshot

Posvemašnji manjak tempa i ritma koji je nužan za komediju opet se vidio u njenoj izvedbi, kao što se moglo primijetiti da glumi isto kao i u svakoj svojoj ulozi.

Ali ove godine nam u kina dolazi još jedan film Melisse McCarthy, koji bi mogao za razliku od svih njenih ostalih filmova u stvari biti kvalitetan. Ne samo da bi mogao biti kvalitetan, već je prema prvim navodima 'komičarka' toliko dobro odradila svoj posao da ne bi bilo iznenađujuće kada bi i Oscara uspjela odnijeti sa sobom.

U pitanju je film 'Can You Ever Forgive Me', o životu i djelu krivotvoriteljice Lee Israel. McCarthy glumi glavnu ulogu, onu spomenute kriminalke. Uloga je dramska, a ne komična, a kritika je glumicu nahvalila do te mjere da film na kritičarskoj stranici Rotten Tomatoes ima kompletnih 100% od mogućih 100%.

Hoće li McCarthy oduševiti i publiku vidjet ćemo tijekom listopada. Važno je napomenuti da je za film odgovorna tvrtka Fox Searchlight, koja je svojim filmovima 'Slumdog Millionaire', '12 Years a Slave', 'Birdman' i 'The Shape of Water' unatrag nekoliko godina osvajala mnoge Oscare. Moguće je da će i ovaj put tako biti te da će tako Melissa McCarthy prestati glumiti u komedijama, što bi bila odlična stvar za mnoge ljude diljem svijeta.

Tema: FILM