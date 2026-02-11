Obavijesti

ŽIVOTNA PRIČA

Ima šestero djece sa šest žena. U 2025. je dobio čak četvero djece. Ovo je partner Cardi B

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
10
Foto: Profimedia

Ljubavna priča između Stefona Diggsa i Cardi B, pravim imenom Belcalis Almanzar, započela je nedugo nakon što je reperica u srpnju 2024. godine podnijela zahtjev za razvod od repera Offseta

Admiral

Iako je Stefon Diggs, zvijezda New England Patriotsa, nedavno igrao na Super Bowlu, čini se da javnost više zanima njegov privatni život nego sportska postignuća. Njegova veza s planetarno popularnom repericom Cardi B, kao i činjenica da je otac šestero djece sa šest različitih žena, pretvorili su ga u nepresušan izvor medijskih naslova. Posebno je intrigantna bila prošla godina, tijekom koje je dobio čak četvero djece, što je pokrenulo lavinu rasprava o njegovim turbulentnim ljubavnim odnosima.

NAKON RAZLAZA S OFFSETOM Cardi B objavila kako čeka 4. dijete. Novi partner vratio joj vjeru u ljubav: 'Sretna sam...'
Veza s Cardi B

Ljubavna priča između Stefona Diggsa i Cardi B, pravim imenom Belcalis Almanzar, započela je nedugo nakon što je reperica u srpnju 2024. godine podnijela zahtjev za razvod od repera Offseta. Glasine o novoj romansi počele su kružiti u veljači 2025., a par je vezu i službeno potvrdio u svibnju iste godine, pojavivši se zajedno na NBA utakmici. U rujnu je Cardi B tijekom gostovanja na CBS Morningsu potvrdila da čeka svoje četvrto, a Diggsovo tada peto dijete.

​- Sretna sam. Osjećam da sam na dobrom mjestu. Osjećam se vrlo snažno, vrlo moćno što radim sav ovaj posao, ali ga radim dok stvaram bebu - izjavila je tada.

Njihov zajednički sin rođen je 4. studenog 2025. godine. Iako mu ime nije javno otkriveno, reperica i sportaš koriste nadimke poput "Baby Brim". Ipak, idila nije dugo trajala. Neposredno nakon Diggsovog poraza na Super Bowlu nedavno, par se prestao pratiti na Instagramu, potaknuvši time glasine o prekidu. Dodatnu napetost stvorila je činjenica da je Cardi B napustila stadion odmah nakon svog nastupa u poluvremenu, a nagađa se da je razlog bila prisutnost jedne od Diggsovih bivših partnerica u publici.

Cardi B attends RABANNE Spring/Summer 2025 Runway during Paris Fashion Week on September 2024 - Paris, France, 25/09/2024
Foto: Ik Aldama

Otac šestero djece sa šest žena

Stefon Diggs ima impresivan i prilično kompliciran obiteljski život. Njegovo šestero djece rođeno je iz veza sa šest različitih žena, a većina ih je stigla u kratkom vremenskom razdoblju.

Najstarija kći Nova rođena je u listopadu 2016. godine iz veze s Tyler-Marie. Nova je često viđena na očevim utakmicama i postala je poznata javnosti nakon što je na potpisivanju njegovog ugovora s Buffalo Billsima 2022. godine poručila generalnom menadžeru da "pokaže lovu", referirajući se na poznatu rečenicu iz filma "Jerry Maguire". Njegova druga kći, Shiloh, rođena je 2023. godine, a njezina majka je model Kennedy Moore.

Godina 2025. bila je posebno plodna. U travnju je model Aileen Lopera, poznata kao Lord Gisselle, rodila kćer Charliee Harper. Diggs je isprva osporavao očinstvo i tražio DNK test, no rezultati su u studenom potvrdili da je on otac. Gotovo istovremeno, u travnju 2025., dobio je i kćer s influencericom Cayy Benji, čije ime nije poznato javnosti. Krajem iste godine, na Božić, potvrdio je da je dobio i prvog sina s K’yannom Barber, poznatoj po tome što je bila inspiracija za Drakeovu pjesmu "In My Feelings". Krug je zatvoren rođenjem sina s Cardi B u studenom 2025.

Foto: Instagram

Pravne bitke i kontroverze

Osim turbulentnog ljubavnog života, Diggs se suočavao i s ozbiljnim optužbama. U prosincu 2025. uhićen je pod optužbom za kazneno djelo davljenja te prekršajnu prijavu za napad i nanošenje ozljeda nakon navodne svađe s kuharom oko novca. Njegov odvjetnik tada je izjavio da sportaš "kategorički poriče optužbe".

Pravna bitka s Aileen Loperom također je privukla veliku pozornost. Ona je u prosincu 2024. podnijela tužbu za utvrđivanje očinstva, tražeći puno skrbništvo i pokrivanje svih troškova trudnoće i poroda. Nakon što je DNK test potvrdio očinstvo, Diggs je zatražio zajedničko skrbništvo, a slučaj je na kraju riješen izvansudskom nagodbom u siječnju 2026. godine. Cardi B je u svom stilu komentirala medijsku dramu oko tužbe tijekom prijenosa uživo na Instagramu.

​- To je i tvoj i moj 'baby daddy'. Što sad? Ne znam je*ote. Sredit ćemo to nekako, ku*ko - poručila je tada.

Foto: Instagram

