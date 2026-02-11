Ima šestero djece sa šest žena. U 2025. je dobio čak četvero djece. Ovo je partner Cardi B

Iako je Stefon Diggs, zvijezda New England Patriotsa, nedavno igrao na Super Bowlu, čini se da javnost više zanima njegov privatni život nego sportska postignuća. Njegova veza s planetarno popularnom repericom Cardi B, kao i činjenica da je otac šestero djece sa šest različitih žena, pretvorili su ga u nepresušan izvor medijskih naslova. Posebno je intrigantna bila prošla godina, tijekom koje je dobio čak četvero djece, što je pokrenulo lavinu rasprava o njegovim turbulentnim ljubavnim odnosima.

Veza s Cardi B

Ljubavna priča između Stefona Diggsa i Cardi B, pravim imenom Belcalis Almanzar, započela je nedugo nakon što je reperica u srpnju 2024. godine podnijela zahtjev za razvod od repera Offseta. Glasine o novoj romansi počele su kružiti u veljači 2025., a par je vezu i službeno potvrdio u svibnju iste godine, pojavivši se zajedno na NBA utakmici. U rujnu je Cardi B tijekom gostovanja na CBS Morningsu potvrdila da čeka svoje četvrto, a Diggsovo tada peto dijete.

​- Sretna sam. Osjećam da sam na dobrom mjestu. Osjećam se vrlo snažno, vrlo moćno što radim sav ovaj posao, ali ga radim dok stvaram bebu - izjavila je tada.

Njihov zajednički sin rođen je 4. studenog 2025. godine. Iako mu ime nije javno otkriveno, reperica i sportaš koriste nadimke poput "Baby Brim". Ipak, idila nije dugo trajala. Neposredno nakon Diggsovog poraza na Super Bowlu nedavno, par se prestao pratiti na Instagramu, potaknuvši time glasine o prekidu. Dodatnu napetost stvorila je činjenica da je Cardi B napustila stadion odmah nakon svog nastupa u poluvremenu, a nagađa se da je razlog bila prisutnost jedne od Diggsovih bivših partnerica u publici.

Foto: Ik Aldama

Otac šestero djece sa šest žena

Stefon Diggs ima impresivan i prilično kompliciran obiteljski život. Njegovo šestero djece rođeno je iz veza sa šest različitih žena, a većina ih je stigla u kratkom vremenskom razdoblju.

Najstarija kći Nova rođena je u listopadu 2016. godine iz veze s Tyler-Marie. Nova je često viđena na očevim utakmicama i postala je poznata javnosti nakon što je na potpisivanju njegovog ugovora s Buffalo Billsima 2022. godine poručila generalnom menadžeru da "pokaže lovu", referirajući se na poznatu rečenicu iz filma "Jerry Maguire". Njegova druga kći, Shiloh, rođena je 2023. godine, a njezina majka je model Kennedy Moore.

Godina 2025. bila je posebno plodna. U travnju je model Aileen Lopera, poznata kao Lord Gisselle, rodila kćer Charliee Harper. Diggs je isprva osporavao očinstvo i tražio DNK test, no rezultati su u studenom potvrdili da je on otac. Gotovo istovremeno, u travnju 2025., dobio je i kćer s influencericom Cayy Benji, čije ime nije poznato javnosti. Krajem iste godine, na Božić, potvrdio je da je dobio i prvog sina s K’yannom Barber, poznatoj po tome što je bila inspiracija za Drakeovu pjesmu "In My Feelings". Krug je zatvoren rođenjem sina s Cardi B u studenom 2025.

Foto: Instagram

Pravne bitke i kontroverze

Osim turbulentnog ljubavnog života, Diggs se suočavao i s ozbiljnim optužbama. U prosincu 2025. uhićen je pod optužbom za kazneno djelo davljenja te prekršajnu prijavu za napad i nanošenje ozljeda nakon navodne svađe s kuharom oko novca. Njegov odvjetnik tada je izjavio da sportaš "kategorički poriče optužbe".

Pravna bitka s Aileen Loperom također je privukla veliku pozornost. Ona je u prosincu 2024. podnijela tužbu za utvrđivanje očinstva, tražeći puno skrbništvo i pokrivanje svih troškova trudnoće i poroda. Nakon što je DNK test potvrdio očinstvo, Diggs je zatražio zajedničko skrbništvo, a slučaj je na kraju riješen izvansudskom nagodbom u siječnju 2026. godine. Cardi B je u svom stilu komentirala medijsku dramu oko tužbe tijekom prijenosa uživo na Instagramu.

​- To je i tvoj i moj 'baby daddy'. Što sad? Ne znam je*ote. Sredit ćemo to nekako, ku*ko - poručila je tada.

Foto: Instagram