Cardi B objavila kako čeka 4. dijete. Novi partner vratio joj vjeru u ljubav: 'Sretna sam...'

"Uzbuđena sam i sretna. Osjećam da sam na dobrom mjestu. Osjećam se snažno", poručuje popularna američka reperica Cardi B, koja je otkrila kako je trudna s 4. djetetom...

Ovo će joj biti prvo dijete s novim partnerom, igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom. Troje djece ima iz veze s američkim reperom Offsetom.

- Stefon i ja dijelimo jednaku ambiciju. Oboje želimo biti najbolji u svojim područjima. Dao mi je osjećaj stabilnosti. Uz njega se osjećam sigurno i samouvjereno - kaže reperica.

Diggs joj je, veli Cardi, vratio vjeru u ljubav.

- Nisam se planirala opet zaljubiti nakon razvoda. Ali Diggs mi je kazao "Dopusti mi da te iscijelim. Daj mi šansu da te iscijelim" - veli Cardi.

Uskoro izlazi i njezin novi album, a beba bi na svijet trebala doći početkom 2026. godine. Nedavno su je oslobodili u sudskom postukupu u kojem se suočavala s tužbom od 24 milijuna dolara. Čini se da je bivšoj striptizeti opet svanulo...