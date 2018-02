Imala je samo šesnaest godina kada je nestala u nepovrat...

Posebni agent Vogel probudio se nakon automobilske nesreće bez sjećanja o događaju. No premda je on sam bio neranjen, bio je obliven krvlju. Njegovo upitno sjećanje je policiju potom još više zaintrigiralo.

Psihijatar Flores je jedini koji će moći saznati istinu o agentu Floresu i o nestanku mlade tinejdžerke Anne Lou Kastner.

Foto: Twitter/Screenshot

Tragično je to što je upravo Vogel bio onaj koji je trebao razotkriti misterij nestanka djevojke no sada je baš on jedini koji je policiji sumnjiv. Hoće li policija doći do pravih odgovora? Hoće li se Vogelovo sjećanje vratiti?

Pogledajte prvi foršpan

Scenarija i režije prihvatio se talijanski redatelj Donato Carrisi, koji je i pisac knjige po kojoj se snima film. U glavnim ulogama su Toni Servillo kao posebni agent Vogel, Alessio Boni u ulozi profesora Lorisa Martinija te Greta Scacchi i znameniti francuski glumac Jean Reno u sporednim ulogama.

Film još uvijek nema najavljeno vrijeme dolaska u kina.

Tema: FILM