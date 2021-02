Optužbe na računa glazbenika Marilyna Mansona (52) ne prestaju. Glumica Bianca Allaine (41) tvrdi kako ju je Manson poljubio protiv njezine volje kada je imala 16 godina, prenosi The Sun. Tri godine kasnije intenzivno su se družili na njegovoj turneji, a Manson ju je ponižavao. Bili su u vezi tri mjeseca, a često su konzumirali alkohol i konzumirali drogu.

- Sad kad sam osjetila pravu ljubav u životu, znam da to što smo imali on i ja nije bila ljubav. Bila sam mlada i naivna - ispričala je Bianca za strane medije. Glazbenika je upoznala na njegovom koncertu u Dallasu, a tada je još bila djevica i nije imala iskustva s dečkima.

Glumica tvrdi kako je Mansona vidjela da dodiruje i ljubi brojne njezine, tada maloljetne prijateljice.

- Davao im je alkohol i drogu, dodirivao ih. Svi znakovi su bili tu. Taj čovjek je predator i jako samodopadan. Udarao je često svog asistenta, pretukao bi ga i onda mu davao po sto dolara. Gotovo nikad nismo bili sami u njegovom autobusu na turneji, a fetiš mu je bio gledati me kako se seksam s drugim ljudima. Govorio mi je da mu to treba, da mora to vidjeti. Tada bi masturbirao, a kada ne bi došao do vrhunca htio se poseksati sa mnom. Jako me grizao - rekla je Allaine.

Dodala je kako osjećala iskorištenom.

- Nije ga bilo briga za mene. Želio me poniziti i vidjeti koliko daleko može ići u tome i uživati. On je sadist - zaključila je glumica.

Podsjetimo, Mansona je bivša zaručnica te glumica Evan Rachel Wood (33) optužila za zlostavljanje, a nakon nje istupilo je još nekoliko žena. Njegova izdavačka kuća na temelju tih izjava raskinula je ugovor s njim.