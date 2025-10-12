Imao je izljeve ljubavi prema 13 godina starijoj supruzi, a onda se saznalo za aferu s kolegicom

Hugh Michael Jackman rođen je 12. listopada 1968. godine u Sydneyju. Kako su mu roditelji Britanci, otkako se rodio ima dvojno državljanstvo, no odrastao je u australskoj metropoli. Još u školi je glumio u brojnim predstavama te se zaljubio u kazalište. Studirao je komunikologiju, no gluma mu je uvijek bila prvi izbor. Završio je jednogodišnji tečaj te je shvatio da je gluma njegov životni poziv.

67th Berlinale - "Logan" | Foto: Paul Zinken/DPA/PIXSELL

- Imao sam 22 godine kada sam shvatio da je moj hobi nešto čime se zaista mogu baviti u životu. Napokon sam imao hrabrosti sam sebi priznati da je to ono čime se želim baviti - rekao je u jednom intervjuu.

Ponudili su mu ulogu u australskoj sapunici "Neighbours", no odbio ju je kako bi upisao diplomski studij glume u Perthu. Na dan diplome je dobio telefonski poziv te mu je ponuđena uloga u seriji "Correlli". Kasnije je pričao da je doslovno deset sekundi bio nezaposlen. Pojavio se u brojnim televizijskim serijama i kazališnim predstavama, a 1998. godine su ga počeli primjećivati i izvan Australije. U londonskom West Endu pojavio se u nekoliko predstava, nakon čega je imao i prvu veliku ulogu na filmskom platnu.

Radilo se o filmu "X-Men" Bryana Singera iz 2000. kada je utjelovio Wolverinea. Priznao je kako mu je uloga bila teška jer je imao samo nekoliko citata, a previše emocija koje je trebao pokazati. Ponovio je ulogu u kasnijim nastavcima franšize, a glumio je u komedijama, dramama, hororima, trilerima i mjuziklima.

Foto: Caitlin Ochs

"Kate & Leopold", "Van Helsing", "The Prestige", "Les Misérables", "Prisoners" i "The Greatest Showman" samo su neki od njegovih projekata kojima je izgradio itekako uspješnu karijeru. Jackman je dobitnik nekoliko priznanja uključujući nagrade Emmy, Grammy i Tony, kao i nominaciju za Oscara.

Godine 2019. Hugh Jackman je otišao na prvu glazbenu svjetsku turneju "The Man. The Music. The Show." te je izvodio pjesme iz mjuzikla "The Greatest Showman". Odradio je čak 88 koncerata diljem svijeta, a s tom se ulogom nekoliko puta vraćao na Broadway.

27 godina je bio u braku sa starijom kolegicom

Posljednjih godina najviše pažnje javnosti privlači njegov privatni život. Jackman je s Deborom-Lee Furness bio čak 27 godina u braku te su slovili kao jedan od stabilnijih parova u Hollywoodu. Upoznali su se na setu snimanja serije "Correlli" 1995., a Furness je u to vrijeme bila velika zvijezda. Činjenica da je starija od njega 13 godina nije mu smetala.

- Deb i ja smo već bili prijatelji kada smo se spetljali. Odmah sam shvatio da želim nešto više, no nisam imao hrabrosti to joj i priznati - komentirao je Jackman u jednom intervjuu. Vjenčali su se u australskom Melbourneu godinu nakon što su se upoznali. Glumica je imala dva spontana pobačaja prije nego što su ona i suprug odlučili posvojiti. Sina Oscara par je posvojio 2000. godine, a pet godina kasnije u obitelj im je stigla i kćer Ava.

God's Love We Deliver Golden Heart Awards 2018 in New York | Foto: Oscar Martin/DPA/PIXSELL

Hugh Jackman nije skrivao svoju ljubav prema supruzi, unatoč zlim jezicima koji su ih godinama proganjali. Brojni mediji pisali su kako je on puno zgodniji od nje te im nije bilo jasno što rade zajedno. Dokazivali su im suprotno svakim novim pojavljivanjem u javnost sve do prije dvije godine.

25 godina braka proslavili su 2021., a izljevi ljubavi ni tada nisu prestajali. Godine 2023. zajedno su bili na nekoliko događaja uključujući Met Gala, a u rujnu su objavili da se rastaju.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

- Imali smo sreću što smo skoro tri desetljeća zajedno, tijekom kojih smo živjeli kao bračni par koji se uvijek volio. Putevi nam se sada razilaze te smo se odlučili rastati. Obitelj nam je uvijek bila na prvome mjestu - stoji u izjavi para kada su objavili razvod. Mjesec kasnije sve se činilo bajno, a Deborra-Lee je Hughu čestitala i 55. rođendan. Razvod im je finaliziran tek ove godine, no nakon vijesti o tome da ju je godinama varao, sve se promijenilo.

Nagađanja o aferi sa Sutton Foster

Naime, Jackmanova kolegica Sutton Foster je 2024. objavila da se razvodi od supruga, a u tom trenutku je rijetkima palo na pamet da je razlog tome Hugh. Us Weekly je prošle godine objavio vijest da su Sutton i Hugh već godinama zajedno te da su varali svoje supružnike. Nakon nekoliko mjeseci spekulacija, par je potvrdio vezu u siječnju ove godine.

Foto: TheImageDirect.com

Deborra-Lee Furness je navodno sumnjala na njihovu aferu već dugi niz godina, a kada su se u medijima pojavila nagađanja te na kraju i potvrda, komentirala je da napokon može prestati sumnjati.

Foster i Jackman zajedno žive u New Yorku, a dosad nisu javno komentirali svoju vezu, osim same činjenice da jesu zajedno. Inače su zajedno radili na brojnim projektima pa javnost sumnja da su aferu započeli davno prije nego što su priznali.