U prvoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' predstavilo se deset farmera i jedna farmerica. Prvi se pred kamerama predstavio Dragan Kežić (46) iz okolice Ploča. Dragan je samohrani otac troje djece i oni su centar njegova svijeta, a bez supruge je ostao prije tri godine. Svaki slobodan trenutak provodi družeći se s njima, igrajući se te im pomažući u rješavanju domaćih zadaća, a volio bi, priznaje, u budućnosti imati još djece.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Htio bih da je vrijedna, da zna kuhati, da je dobra i ne viče. I da je lijepa, naravno. Ne smije biti debela, ni mršava, da sluša techno muziku i da ide partijati. Naravno, mora ići i raditi sa mnom u polje, ali mislim da takvu nećemo pronaći - rekao je Dragan svojoj djeci kad su ga pitali kakvu partnericu traži.

- Volim sve što vole mladi. Volim slušati sve, ali ljubitelj sam techno glazbe. Ne volim naše estradne pjevače - otkrio je Dragan te kaže da će se sigurno među pismima naći neko od djevojke koja je za party.

- Isključivo ću inzistirati da bude mlađa žena. Ja sam gotov proizvod - kaže Dragan koji bi volio proširiti obitelj.

Poslije njega predstavio se Marko Punčec (29) iz Marčana. Sve kućanske poslove obavlja sam i na to se navikao jer ih radi od svoje desete godine.

- Odrastao sam u lošoj životnoj situaciji. Mama je otišla i brigu o nama preuzeo je Centar za socijalnu skrb. Majka se vratila jednog dana, ali ju nismo prihvatili. Nije nam više bila potrebna - kaže Marko. Posljednjih dvadeset godina pjeva u crkvenom zboru kao tenor. Vjera mu je jako važna u životu. Nikada nije imao ozbiljnu djevojku jer, kako kaže, jednostavno nije imao sreće. Upravo se zato i prijavio u emisiju jer želi pronaći dobru djevojku koja će mu pomoći izgraditi život.

Marko je i već deset godina vatrogasac, a prijatelji su ga upisali kao mladića koji je uvijek spreman svima pomoći.

- Sviđaju mi se cure koje bildaju, vježbaju. Takvu ja trebam. Tražim curu koja je sa sela, koja voli raditi kao ja. Važno mi je da je vrijedna i pobožna kao ja, da svake nedjelje ide sa mnom na misu - govori Marko.

Marijan Ceravac (69) otišao je trbuhom za kruhom u Ameriku, gdje je proveo gotovo 40 godina. Iza njega je bogato životno iskustvo. Vozio je B. B. Kinga, Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera, Oprah Winfrey... Zvali su ga 'hrvatskom senzacijom'.

Ženio se triput. Prva supruga bila mu je iz Slovenije i uhvatio ju je u svom krevetu sa susjedom te su tu završili zajednički život.

- To me jako pogodilo. Kad dođeš doma i nađeš susjeda u tvojoj kući. Nije mi baš pasalo. Jednostavno smo se rastali - rekao je. Druga žena mu je bila iz Kine, a treća iz Bosne i Hercegovine. Sad je sam.

- Moja druga ljubav umrla je 2015. Fali mi jako i dan danas. Ali trebam ići dalje, ne mogu tako živjeti - kaže Marijan koji je otkrio kako voli putovati, ali trenutno nema s kim.

- Ljubav je sve, kuća je ogromna, a ja sam sam i onda se osjećam kao da sam u Remetincu- govori Cerovac.

Jurica Živoder (29) živi u Pokleku i bavi se vrtom, voćnjakom, ima ovce i konje.

- Dobro bi mi došla ženska pomoć da ne radim sve sam - rekao je Živoder, koji je bio zaručen, ali do svadbe nije došlo.

- I dalje smo dobri prijatelji, nema tu zamjerki. Nije išlo. Niti ja krivim nju, niti ona mene. Takav je život - kaže Jurica. Ne planira se seliti čak ni ako je njegova djevojka iz nekog drugog grada.

- Za njega nije žena koja je šutljiva, mora biti komunikativna- otkrio je Juričin prijatelj.

U današnje vrijeme nema ljubavi, kaže Zoran Mudri (40) iz Macineca, koji stiže u 'Ljubav je na selu' kako bi tu misao promijenio.

- Volim se zabaviti, poslušati muziku, provozati se autom. Lijepo mi je biti na cesti, nekuda ići, vidjeti nove stvari. Prvi auto sam kupio sa 17 godina kad sam radio u Italiji. Roditelji su mi se razveli, tata nije pitao za mene do 22. godine, bio sam prisiljen zaraditi sam svoj novac - rekao je Zoran.

Prije 17 godina Zoran je preživio tešku prometnu nesreću, kad je sletio vozeći više od 190 kilometara na sat. Tjedan dana je bio u komi s teškim ozljedama glave, a ukupno 27 dana proveo je u bolnici. Četiri mjeseca je bio nepokretan.

- Ljudima je čudno što i sad volim stisnuti po gasu. To nije njihova stvar. Kad mi selo bude davalo novac onda ću tek živjeti po njihovim pravilima, a dok se sam financiram tuđa mišljenja me ne zanimaju - ispričao je Mudri.

Pet godina je bio u vezi i zaručio se. Kada je nastradao i bio u bolnici, djevojka ga je ostavila.

- Od onda sam dosta razočaran. Problem s današnjim curama je taj što previše biraju dečke koji nešto imaju, koji voze dobra kola, imaju dobru plaću. Da previše ne rade, ali da dobro žive - govori Zoran koji ne vjeruje u ljubav. U garaži drži fotografije golih žena te redovito pravi tulume.

Kaže da mu ne treba žena da mu pomaže oko poslova oko kuće, ali bi volio s nekom provoditi vrijeme da ne bude sam. Traži djevojku koja je pametna i normalna, a bujne grudi nisu na odmet.

Rasema Vladetić (65) iz Donjeg Lapca ponovno se vratila u 'Ljubav je na selu'. Osvojila je Marka Skelina u desetoj sezoni showa, ali im nije uspjelo. Ovoga puta Rasema nije slala nikome pisma, već čeka da se njoj muškarci jave. Rasema sebe naziva 'tatinim sinom' jer ima navike i narav kao muškarac jer od malena radi poslove po vrtu i kući.

- Zadnji put sam se zaljubila u Marka u ovoj emisiji, ali sam se jako razočarala. Nakon tri dana sam shvatila da su njemu važniji novci - ispričala je Rasema. Kaže da sve ima u životu što joj treba, ali želi biti nekom muškarcu potrebna, da ima za koga živjeti i kuhati.

Kako kaže Rasema, najviše gleda osobine muškarca, ali bi voljela i da je zgodan.

- Ne tražim ništa, samo ljubav i dobro srce. Ako si dobričina, javi se - poručila je Rasema potencijalnim partnerima.

U show se prijavio i Zoran Stričević (48) iz Brštanova. Zoran je umirovljeni ratni veteran kojeg je na show prijavila njegova kći jer se razveo prije 14 godina i previše je vremena proveo sam. Na svojoj farmi sadi sezonsko povrće, a ima i magarce, svinje, kokoši te kobile. Najteži trenutak u životu mu je bio kada se rastao od majke njegove djece. Ne voli ljude koji su skloni lažima i provokacijama, a posebno cijeni otvorenost i iskrenost te to očekuje i od svoje buduće odabranice.

- Nikako ne bih htio da mi u kuću dođe prgava ženska, puna sebe, što nije za razgovor, kojoj ni Bog nije ravan. Bitan mi je odnos s djecom i bilo bi mi drago da se slaže s djecom - kaže Zoran.

Ivica Džaja (59) iz Strizivojne i po zanimanju je građevinski tehničar, a trenutačno se bavi vinogradarstvom. Kaže da su žene njegov najveći porok, a njegova idealna supruga mora biti pametna, ženstvena i po mogućnosti mlađa od njega. Iza njega je jedan brak. Slobodno vrijeme provodi kuglajući i pecajući.

Ivica govori tri strana jezika te je rekao kako bi volio 'upecati' jednu crnku.

- Najružniji trenutak mi je bio gubitak obitelji koji je proizveo gubitak braka. Razvod je ružan jer gubite nekoga koga volite. Kad se to dogodi, shvatite i da ste izgubili djecu. Ja sam ženu zasta volio i siguran sam da je i ona voljela mene. Ali shvatili smo da nismo jedno za drugo - govori Džaja, koji ne želi žene starije od 48 godina.

Iz Opatineca pored Ivanić Grada stiže Neven Landek (26), koji obožava život na selu. Za sebe kaže da je dobra duša, puna ljubavi, nije ljubomoran, vedar je i prilagodljiv. Voli izlaziti sa prijateljima i zabavljati se. Bavi se građevinom, ali se brine i za svoja polja kukuruza i pšenice te za svinje.

Osim toga, bavi se i ekouzgojem raznog povrća u svom stakleniku, a da ima više vremena, dodaje, uzgajao bi i cvijeće.

- Volio bih ga pokloniti srodnoj duši. Da živim sam, to m ije jako teško. Legnem sam, sam sa u kući, sam si moram skuhati, oprati - govori.

S jednom djevojkom živio je tri godine i došlo je do preljuba.

- Varala me i ja sam sumnjao i drugi su mi govorili, ali im nisam vjerovao dok se nisam sam uvjerio. Razmišljao sam i ulovio sam je na najlakši mogući način. Zavukao sam joj se u auto i onda smo se vozili jedno pola sata do njihovog odredišta, do vikendice. Vidjela je da sam i ja u bunkeru i onda sam ju pitao o njemu i rekla je da to traje već četiri mjeseca - kaže Neven.

Nakon što su mu preminuli roditelji susjedi su mu postali druga obitelj.

- Gospođa Marija mi je pomagala i još uvijek mi pomaže, volim je. Ona je moja druga majka- bio je iskren Neven.

U potrazi je za dobronamjernom ženom koja ga neće iskorištavati i koja će mu pomoći izgraditi obitelj.

Jure Salopek (35) dolazi iz Sabljaka kod Ogulina i radi na pilani. Živi sam na imanju u idiličnom okruženju jezera te je veliki ljubitelj životinja pa se na njegovu imanju, između ostalog, mogu pronaći psi, magarci i svinje.

Njegova su velika strast automobili pa svaki slobodan trenutak rado posvećuje popravcima limenih ljubimaca svojih prijatelja i sumještana. Već osam godina živi sam u kući.

- Najbolnije iskustvo bilo je kad je mama umrla i od tada sam sam. Nije teško jer sam se naviknuo. Brat je na svojoj strani, sestra na svojoj. Svatko ima svoju kuću. Fali mi ženska ruka u kući. Bilo bi drukčije, a dosta i godina još imam. Nisam našao pravu i zato se nisam oženio - kaže Jure, kojem je najduža veza trajala pet godina.

Juri su draže mirnije i povučenije žene. Ne voli materijalistice već želi skromniju djevojku.

Iz Punata na Krku stiže Danijel Karabaić (49). Po struci je elektrotehničar, dvadeset godina je radio na kruzeru, a sada ima svoje apartmane i radi u svom masliniku. Jedino što mu nedostaje je žena s kojom bi dijelio baš sve.

- Volim sport, planinarenje, šetanje pa bih i takvu ženu. Ne želim da samo sjedi kod kuće- rekao je Danijel.

Bio je u braku deset godina, no nije im uspjelo. Budući da žena nije bila iz Hrvatske, brak im je puknuo jer se ona vratila u svoju domovinu.

- To je bila njezina odluka i to sam ja poštivao. Taj razvod mi je bio jedno od najbolnijih životnih iskustava. Trebalo mi je neko vrijeme nakon razvoda da sve to prihvatim, posložim sebi u glavi. Mislim da sam spreman za nove izazove - kaže Danijel, koji preferira crnke, ali nije presudno.