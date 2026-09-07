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KAOS U KALIFORNIJI

Incident na koncertu poznatog dua: Na nastupu Chainsmokersa čak 14 ljudi završilo u bolnici

Piše 24sata,
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Incident na koncertu poznatog dua: Na nastupu Chainsmokersa čak 14 ljudi završilo u bolnici
Foto: Instagram Mirela Forić
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Koncert elektro dua The Chainsmokers pretvorio se u kaos nakon što je u petak tijekom njihovog nastupa u San Joseu u Kaliforniji čak 14 ljudi prevezeno u bolnicu

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Koncert elektro dua The Chainsmokers pretvorio se u kaos nakon što je u petak tijekom njihovog nastupa u San Joseu u Kaliforniji čak 14 ljudi prevezeno u bolnicu.

Elektronički duo, koji čine Drew Taggart i Alex Pall, nastupao je na otvorenom prostoru Discovery Meadow kada su na mjesto događaja stigli vatrogasci, nešto više od tri sata nakon početka koncerta. Vatrogasna služba San Josea objavila je na platformi X da je u 20:22 odgovorila na poziv zbog 'više pacijenata kojima je bila potrebna liječnička pomoć'. 

- Odmah smo zatražili tim hitne pomoći, još dvije vatrogasne jedinice s naprednom medicinskom podrškom te zapovjednika bojne kako bi upravljao incidentom i osigurao dodatne medicinske resurse. Ukupno je reagiralo 14 vozila hitne pomoći, a 14 pacijenata prevezeno je u lokalne bolnice - napisali su u objavi. 

Policijska uprava San Josea rekla je za NBC Bay Area da su pacijenti prevezeni u bolnicu zbog zdravstvenih problema, među kojima su bili 'sumnja na alkoholiziranost i problemi povezani s drogom'. 

Foto: Instagram Mirela Forić

The Chainsmokers počeli su stjecati prepoznatljivost nakon objave pjesme '#Selfie' 2014. godine. U godinama koje su uslijedile dvojac je ostvario još veći uspjeh na glazbenoj sceni hitovima poput 'Roses', 'Don't Let Me Down' i 'Closer' s Halsey, piše Daily Mail. 

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