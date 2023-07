Indie rockeri The Sherlocks stižu u Hrvatsku: U Tvornici kulture promovirat će svoj novi album

Indie rock atrakcija iz Južnog Yorkshirea, The Sherlocks, premijerno stiže pred zagrebačku publiku. U sklopu svoje velike europske turneje kojom će promovirati novi album 'People Like Me & You', nastupit će u Tvornici kulture u utorak, 28. studenog 2023. godine.

Bend The Sherlocks čine braća Kiaran Crook na vokalu i gitari te Brandon Crook na bubnjevima, a 2020. godine im se kao novi članovi pridružuju gitarist Alex Procter i basist Trent Jackson.

Foto: PROMO

Tijekom posljednjih je godina sastav postao jednim od najtraženijih live bendova u Ujedinjenom Kraljevstvu, a svojim si je koncertima priskrbio lojalnu bazu obožavatelja koja je pratila njihov put od pubova i malih klubova sve do stadiona i velikih arena te rasprodanih europskih turneja i svjetskih pozornica.

Počeli su sviranjem covera po engleskim pubovima 2010. godine, a nakon nekoliko uspješnih autorskih singlova, 2016. su godine nastupili na teksaškom SXSW festivalu. Svoj su debitantski album 'Live For The Moment' objavili 2017. godine za diskografsku kuću Infectious Music. Dvije godine kasnije objavljuju svoj drugi album 'Under Your Sky', a 2022. godine i treće studijsko izdanje 'World I Understand'.

Sva su tri albuma zauzela visoka mjesta na glazbenim ljestvicama Top 20 albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu, a bend je istoimenim singlom najavio objavu svog četvrtog albuma 'People Like Me & You' čiji je izlazak planiran za kolovoz, a koji će promovirati ove jeseni na svojoj najvećoj turneji dosad.

Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Turneja će krenuti u listopadu iz Ujedinjenog Kraljevstva, a nakon kratke će pauze u studenom i prosincu uslijediti koncerti u ostatku Europe: Parizu, Zürichu, Segrateu, Bologni, Beču, Pragu i Budimpešti, nakon koje napokon stižu i na zagrebačku pozornicu.

Alternativni se rock bend The Sherlocks afirmirao i nastupima kao support grupa na turnejama i velikim koncertima eminentnim izvođačima kao što su Liam Gallagher, Kings of Leon, Kaiser Chefs, The Libertines ili The Kooks, a vrlo su ih brzo zavoljeli i svjetski poznati kritičari.