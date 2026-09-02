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NERAZDVOJNI

Indira Levak govorila o bivšem mužu: On je i dalje moja stijena

Piše Maša Mai Čigir,
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Indira Levak govorila o bivšem mužu: On je i dalje moja stijena
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Poznati na modnoj reviji Matije Vuice u dvorcu Trakošćan | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Indira Levak otkrila je kako joj bivši suprug Miroslav i dalje predstavlja veliku podršku unatoč razvodu

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Indira Levak će krajem godine u zagrebačkoj areni proslaviti 30 godina glazbene karijere, a Novoj TV je otkrila kako svojim obožavateljima priprema pravi spektakl, no kako i nakon 30 godina na sceni još uvijek kod nje postoji trema.

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- To će biti jedan genijalni rođendanski parti, 30 godina glazbene karijere, očekuje nas ono pravi spektakl. Tako da, ono što me jako veseli je to, što je to blagdansko vrijeme i nekako su svi u euforiji još uvijek, nekako svi slave - rekla je.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Indira kaže da je perfekcionist te da zato uvijek u glavi slaže crne scenarije, a kada ju zato ulovi trema tu je njezin menadžer, ali i bivši suprug Miroslav Levak s kojim je u fenomenalnom odnosu čak i poslije razvoda.

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- Ja nekako sve unaprijed vidim nekakve crne scenarije, a onda dođe moj Miroslav i kaže mi ovako: 'Indira, jesi li ti normalna? Ne crnjaci, samo pozitiva. Jer ono što ti u svojoj glavi manifestiraš, to će tako i biti'. Tako da ja samo mislim o lijepim stvarima, o veselju, o dobrom beatu, o dobrom ritmu i ta će trema sigurno sa prvim taktovima nestat - otkrila je Indira.

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Razveli su se 2024. godine i iako je razvod promijenio njihov odnos, ali ga nije prekinuo. Indira i Miroslav danas su i dalje nerazdvojni kada je riječ o poslu, ali i mnogo važnijim stvarima.

- Mirek je i moj najbolji prijatelj. On je dalje moja stijena i moja najveća potpora, kao što sam ja njemu. Tako da, ono, znaš ono na biranje, kad imaš hitni poziv, on je na broju jedan - ističe.

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Nakon što je godine provela u dvoje, pjevačica sada otkriva sve čari samačkog života, ali i otkriva može li se trenutno vidjeti u nekoj vezi i ima li neku novu ljubav na vidiku.

-  Ja nisam usamljena. Meni samoća tako dobro dođe. Znaš kad dođeš poslije koncerta, uzmeš kofer, baciš ga. Haljina na jednoj strani, čarape i gaće na drugoj strani, niko te niš ne pita. Nema ručka? Nema ručka čovječe. Tako da je to super. A sad zamisli ono, znaš, nekako ono, kao zaljubljivanje, pa sad ne znam, ono, dečko, pa sad izađeš malo s njim, pa šta voli, pa šta ne voli, pa šta pije, pa šta ne pije...ne mogu to, ne mogu to. Divno je biti u kući, gledati 7-8 serija za redom, uživati - zaključila je Indira. 

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