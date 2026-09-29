Indira Levak o bivšem mužu: 'Dala bih život za njega...'

Indira Levak (53) je u podcastu 'Nema labavo by IN magazin' govorila o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom Levakom, s kojim je i nakon razvoda ostala u odličnim odnosima. Puno joj znači njegova podrška u važnim životnim i profesionalnim trenucima.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

- Miroslav je uz mene bio kada su mi se događale nekakve životne i profesionalne prekretnice u životu. Dakle, to je jedina osoba koja mi nije okrenula leđa kad su me šibale oluje, uvijek je bio uz mene, tako da to neizmjerno poštujem kod njega i cijenim. I rekla sam mu, uvijek sam mu rekla, može imati pet žena, može imati petero djece, ali ja ću uvijek biti tu uz njega. Ako treba život dati za njega, ja ću dati, kao što bi on za mene dao život - rekla je.

On je i dalje njen menadžer, a na poslovnom planu, kaže, odlično funkcioniraju.

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- Mi poslovno fantastično funkcioniramo. On je moj menadžer, od njega imam maksimalnu zaštitu i pazi me. No ovaj, da smo dva temperamenta, da smo jako jezičavi, da imamo ovako dugačke jezike, koje bi trebalo malo skratiti, to sigurno - govori Indira.

U svom se prepoznatljivom duhovitom stilu osvrnula na to kako Miroslav izgleda nakon razvoda - primijetila je da djeluje pomlađeno.

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- Međutim, u zadnje vrijeme ga vidim, jako dobro izgleda. Ja kažem, pa baš si se pomladio. Onda sam shvatila da je u biti njegov taj bijeg od Djevice, ove, bio pun pogodak jer kad si sa Djevico onda moraš imati ono, benificirani radni staž, je l' tako? Ne, čovjek u biti s nama ne stari nego poludi. Tako da mu čestitam, Miroslave, bravo - ispričala je glazbenica.