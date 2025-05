Indira Levak zapjevat će u Areni Zagreb? 'Bliži se ta godišnjica, a do tada sam se odrekla ovoga'

Zagrebačka Arena 'zatresla' se od količine energije kada je 'balkanska Beyonce' Tea Tairović najavila Indiru Levak kao svoju gošću na koncertu. Publika je skalala od uzbuđenja, a uglas su pjevali 'Plamen od ljubavi' koje su na pozornici zajednički izvele Tea i Indira.

POGLEDAJTE ATMOSFERU IZ ARENE ZAGREB:

Pokretanje videa... 01:45 Koncert | Video: Extra FM

- Još 2015. sam na glazbenom natjecanju pjevala 'Plamen od ljubavi'. Da mi je netko tada rekao da ću je pjevati s Indirom, ne bih mu vjerovala. Hvala na dolasku, Indira, čast mi je i moram priznati da imam tremu - izjavila je vidno dirnuta Tea.

- Volite Teu punim srcem. Ima još puno toga za vas - poručila je Indira koja je publiku dodatno rasplesala pjesmama 'Za tvoje snene oči' i posebnim miksom Faithlessove 'Insomnie' i kultnog hita Colonie 'Oduzimaš mi dah'.

Foto: Mario Poje/Extra FM

S Indirom smo razgovarali odmah po silasku s pozornice, a pjevačica je bila puna dojmova.

- Baš me razveselio Tein poziv da joj budem gošća. Nastupam diljem regije i tako upoznajem mnoge kolege i kolegice. Ipak, ono što je posebno kod nje jest staloženost, dobrota, vedrina i mirnoća. Uvijek je bila pristojna i pomalo oprezna. Sjećam se, govorila mi je 'vi' i to mi je bilo jako interesantno. Tada sam joj rekla da je baš lijepo, pametno i odgojeno dijete. Ona mi je odgovorila da nema puta kojim ide na koncert, a da ne trešti Colonia iz zvučnika. Pomislila sam: 'To je pravi razlog da ponovimo gradivo, na velikom stageu.' Bilo je krasno! Čestitam joj, ona je divna cura koja puno radi na sebi, ulaže u svoj rad i rezultat toga je očit. Zagrebačka publika ju je predivno prihvatila, i to je zasluženo priznanje - rekla nam je Indira.

Pjevačica je izdvojila pjesmu 'Aska' kao i 'Çok Güzel' koje je Tea objavila uoči zagrebačkog koncerta.

Foto: Mario Poje/Extra FM

- Aska mi je odlična. Iako mislim da ne bi znala ponoviti pjesmu s turskim riječima, jako mi se sviđa. Volim taj melos, to mi je stvarno dobro - poručila je.

Indira je 'bacila bubu u uho' publici kada je tijekom svoje točke priznala Tei da bi je voljela vidjeti iduće godine na svom koncertu. Pitali smo energičnu pjevačicu priprema li i ona svoj koncert karijere.

Foto: Mario Poje/Extra FM

- Volim sve pozornice života, od manjih do najvećih. Nikad ne znaš što će donijeti sljedeći trenutak, ali to je i čar svega. Večeras, kad sam se popela gore, osjetila sam nevjerojatnu energiju i euforiju. Pomislila sam, bliži se 30 godina i sve ono što dolazi s tim. Bilo bi stvarno lijepo, ali život nas uvijek iznenadi. Nikad ne znaš što će biti sljedeće - mistična je bila Indira.

Iako obožava slavonske delicije, priznaje da je malo 'povukla ručnu' po tom pitanju.

- U zadnje vrijeme, da ima malo više kulena, slaninice i čvaraka, bilo bi super. Međutim, morala sam malo stati na loptu jer me čeka jako puno koncerata, a kalendar se brzo popunjava. Zbog toga, odrekla sam se toga jer ako budem morala skakati na pozornici, pate koljena i kukovi. Uglavnom, ako želim trajati, malo pauze dobro dođe - rekla nam je Indira u svom karakterističnom veselom tonu.

Foto: Mario Poje/Extra FM

- Ali, sinergija između mene i publike je nevjerojatna. I sami znate, što god radite u životu i date se 1000% u to i kada ti ljudi to vrate, onda letiš. To je nevjerojatan osjećaj. Ja kroz ovih 30 godina uvijek idem istim načelom na pozornicu pa kažem: 'Idemo poginuti, nema tu loš mi je dan, loše se osjećam, nisam dobro. Jednostavno, idem dati ljudima najbolje od sebe'. I onda im dam najbolje od svega, oduzmem ih dah pa se malo igramo u ritmu 'ti da bu di bu da', zatim im kažem da su jači nego ikad i dodam da su pobjednici jer svijet voli pobjednike - kroz smijeh je zaključila Indira.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Podsjetimo, subotnju večer u Zagrebu zagrijala je Tea Tairović koja je održala veliki koncert kojeg je otvorila uz snažan ritam megahita 'Bakšiš' i gromoglasan aplauz tisuća obožavatelja. Tea je svakim svojim pokretom držala publiku bez daha. Karizmatična, energična i savršeno usklađena sa svojim plesačima, redala je hitove poput 'Hajde', 'Balerina' i 'Na jednu noć', dok su se stihovi pjesama s njezina novog albuma 'Aska', objavljenog tek nekoliko dana ranije, već pjevali uglas. Uz Indiru, gostovala joj je i srpska pjevačica Teodora Džehverović.

- Malo mi je jedna noć s vama, ali nadam se da ćemo je ponoviti u budućnosti. Ovo je bila najljepša noć u mom životu. Nadam se da me nećete zaboraviti. Voli vas i ljubi vaša Tea Tairović - rekla je Tea na kraju koncerta.