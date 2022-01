Pjevačica Indira Levak (48) kaže da je zadovoljna što ponovno surađuje s bivšim kolegom Borisom Đurđevićem (48) s kojim je nekada bila u popularnoj grupi Colonia.

- Ponovni susret u studiju bio je toliko poznat, a zapravo toliko različit. Mislim da je pjesma više probudila nostalgiju kod publike nego kod nas. Mi smo im dali prepoznatljiv zvuk, ali naša energija u studiju je potpuno nova, i to nam je trebalo - rekla je Indira za Slobodnu Dalmaciju.

Pokazala je koliko je svestrana osoba pa je za novu pjesmu ostvarila svoju želju i naučila svirati klarinet, ali je i komentirala nagađanja da njena pjesma 'Atlantida' govori o njenom raskolu s grupom 'Colonia'.

- Ponekad vas neka pjesma dotakne jer vam dođe baš u trenutku kad nešto proživljavate i stihovi vam se učine kao vaši. A simbolika koju spominjete meni nije bila ni na kraj pameti. Meni je samo ljubav bila u mislima dok sam pisala - komentirala je Indira.

U medijima se mnogo pisalo o tome da se Indira nije rastala u dobrim odnosima s grupom stoga je ova suradnja iznenadila publiku, a mnogi se pitaju i tko je kome prišao.

- Radije pitajte tko je ponudio rakiju! (smijeh) Ma je li to zaista više važno?! Važno je da glazba uvijek pobjeđuje, mi glazbenici živimo da bismo stvarali i kad pjesma dođe do srca slušatelja mi smo ispunjeni i sretni. Ponekad u poslovnoj suradnji dobro dođe odmak. Sada nakon par godina jasnije sve vidimo i do ponovne suradnje je došlo spontano - zaključila je.

Smatra da nije bitno tko je prvi popustio i kako su uspjeli riješiti nesuglasice već da Boris i ona imaju svaki svoj glazbeni projekt i da ponovno surađuju i pišu pjesme koje će pjevati generacije. Iako su mnogi pomislili da će doći i do dueta s trenutno pjevačicom grupe 'Colonia', Ivanom Lovrić (29), Indira je te glasine opovrgnula.

- Ivana i Boris su 'Colonia', to će tako i ostati. Ja sam se željela ostvariti kao samostalna pjevačica i u tome sam uspjela - tvrdi Indira.

Kaže da na sceni ima mjesta za sve, a s 'Colonijom' planira neke lijepe suradnje koje još ne želi otkrivati, a trenutno čeka da se riješi ova zdravstvena situacija kako bi mogli nastaviti s radom.