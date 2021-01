Pjevačica Indira Levak (47) koju smo donedavno gledali u ulozi članice žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato', poznata je po tome da uvijek pršti od energije. I to ne samo na nastupima, nego i privatno.

Inače obožava trenirati pa je pratitelji na društvenim mrežama često znaju zezati da mora uzeti slobodan dan. S obzirom na to da ima teretanu u kući, treninge ne propušta ni vikendom. Suprug Miroslav Levak, kojeg od milja zove Mirek, bivši je prvak u bodybuildingu pa joj ne dopušta da se opusti.

Pjevačica je ipak otkazala poslušnost i u nedjelju nije htjela vježbati kao što to inače čini. Objavila je video iz svoje kućne teretane i nasmijala fanove.

- Disco Time and Guzotres in the Gym - napisala je u opis ispod videa kojeg je objavila na Instagramu. Plesala je i skakala, ali i mrdala guzom. U jednom trenutku je zatražila mikrofon, a onda i otišla iz teretane, što je iznenadilo njezina muža.

- Idem na kobasice - rekla mu je dok ju je zvao natrag na trening. Fanovi su je zasuli komentarima.

- Nemoj se nikada mijenjati, koja si ti kraljica - napisao joj je jedan pratitelj. Drugi je zaključio kako je predivna, ali joj je i pozavidio na silnoj energiji koju uvijek ima.