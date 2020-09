Indira pokazala roditelje: 'Živite još dugo, ostalo mi nije važno'

Ako je suditi prema pregači, majstor u kuhinji bio je Indirin tata Franjo. Zbog toga što su svi bili sretni i dobro raspoloženi u komentarima su dobili na stotine komplimenata Indirinih pratitelja

<p>Pjevačica Indira Levak odmara se kod svojih roditelja u Županji, a ovih je dana objavila fotografiju s majkom Ismetom i ocem Franjom. Zagrlila ih je, od srca su se svi nasmijali, a kad se na društvenim mrežama pohvalila fotkom, poslala je i emotivnu poruku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Indirine transformacije</strong></p><p>- Neka naši dragi roditelji žive dugo, dugo, sve ostalo nije toliko važno... Mama i tata - napisala je Indira u opisu i raznježila brojne pratitelje. </p><p>Ako je suditi prema pregači, majstor u kuhinji bio je Indirin tata Franjo. Zbog toga što su svi bili sretni i dobro raspoloženi u komentarima su dobili na stotine komplimenata Indirinih pratitelja, kojih ima gotovo 100.000. Najčešće su im poželjeli dug i sretan život, baš kao što im to želi i njihova kći. </p><p>- Ova slika je prekrasna. Iskoristi svaki trenutak dok su tu. Neka su živi i zdravi godinama - pisali su pratitelji, a jedna je pratiteljica zaključila i kako Indira jako nalikuje svojoj majci. </p><p>Pjevačica je u ožujku bila na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. U Opatiji je očarala energičnim nastupom dok je u neonskoj ružičastoj kombinaciji izvodila pjesmu 'You Will Never Break My Heart' i pokupila simpatije publike, iako nije pobijedila ona već Damir Kedžo.</p><p>Zbog korona virusa ovogodišnji Eurosong je otkazan, a odlučeno je i kako nas dogodine neće predstavljati Kedžo već se bira nova pjesma i izvođač na Dori 2021. </p>