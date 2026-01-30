Ines Goda i Ivan Forjan na poslu su konkurencija, a privatno tim: Ovo je njihova ljubavna priča

U svijetu sportskog novinarstva, gdje su brzina, rokovi i konkurencija svakodnevica, rijetkost je pronaći ljubavnu priču koja funkcionira bez trzavica. No upravo takvu imaju Ines Goda Forjan i Ivan Forjan, supružnici koji rade isti posao, ali na suprotnim televizijskim stranama. Ines je dio sportske redakcije RTL-a, dok Ivan radi na Novoj TV. Ovih dana oboje su uz hrvatsku rukometnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu.

Je li to što rade isti posao u braku prednost ili izazov, Ines i Ivan Forjan danas više ne dovode u pitanje.

- Možda nam je to u početku bio izazov, ali danas više nije. Od prvog dana odvajamo privatno i poslovno i naučili smo balansirati između ta dva svijeta. Mislim da nam dobro ide. Znamo gdje su granice i poštujemo ih jer smo svjesni da radimo na konkurentskim televizijama (suprug Ivan radi na Novoj TV, op. a.). To što se bavimo istim poslom olakšava svakodnevno funkcioniranje. Jer novinar najbolje razumije dulje ostajanje na poslu, večernje utakmice, radne blagdane i praznike, putovanja i radno vrijeme - ispričala nam je nedavno Ines.

Foto: Instagram

Iako su profesionalno na suprotnim stranama, Ines u sportskoj redakciji RTL-a, a Ivan na Novoj TV, doma su tim.

- I suprug Ivan i ja smo na svoje televizije stigli kao studenti, godinama smo radili u newsu pa se prebacili u sportsku redakciju. Naše priče su jako slične, iza svega stoji puno truda, rada i odricanja. Velika smo si podrška, pa i kritičari kad zatreba. Ali, da, raspored nam je apsolutna ludnica. Svakodnevni ritam je intenzivan, ali drukčije ni ne znamo funkcionirati. Baš zbog toga nekako još više cijenimo zajedničke trenutke, odmor, putovanja i punjenje baterija - istaknula je Ines.

Kad se sve zbroji, mala tajna njihova skladnog odnosa je: 'Međusobno uvažavanje, poštovanje, strpljenje i razumijevanje. Kao i svi, i mi imamo boljih i lošijih dana, ali znamo da imamo jedno drugo i da zajedno možemo sve'.

Ines i Ivana spojio je upravo posao. Upoznali su se na jednom novinarskom terenu i shvatili da imaju puno toga zajedničkog. Ljubavnu vezu započeli su početkom 2017., a vjenčali su se u njenoj rodnoj Županji u kolovozu 2021. godine.

- Mi oboje jako volimo sport i sport je baš dio naše svakodnevice, uvijek se doma gledaju utakmice. Stignemo gledati obično nogometne utakmice, muž je lud za engleskom Premier Leagueom, tako da često gledamo skupa te utakmice navečer doma. Volimo i otići skupa na neku utakmicu kad god smo na nekom putovanju negdje - ispričala je ranije Ines za Story.

Foto: Instagram