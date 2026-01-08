Ines Goda Forjan: Ovo mi je već deveto rukometno prvenstvo na terenu, a kao da mi je prvo...

Sportska urednica i novinarka Ines Goda Forjan (34) godinama je dio najvećih rukometnih večeri. Ovo joj je 12. rukometno prvenstvo u nizu, deveto na terenu, ali kao da joj je, kaže, prvo. U tom ritmu dočekuje i novo Europsko prvenstvo za rukometaše koje počinje 15. siječnja te se igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Dok će se u RTL-ovu studiju secirati svaka utakmica, Ines će ponovno biti ondje gdje je najintenzivnije, uz hrvatsku reprezentaciju.



"Svadba", novi kinohit redatelja Igora Šeregija, rasprodala je više od 20 dvorana diljem Hrvatske samo za dan premijere, 20. siječnja, pa nije bilo druge nego privesti redatelja da nam otkrije anegdote sa snimanja.

Dva dana nakon što je objavio posljednji album na svoj rođendan 2016. godine, svijet je obišla tužna vijest o smrti rock kameleona Davida Bowieja, bez kojega smo već deset godina.

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.