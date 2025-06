Influencer optužio produkciju 'Života na vagi': 'Vrijeđali su me'. Pitali smo RTL za komentar

Poznati bosanskohercegovački tiktoker i influencer Sermed Maktouf (33) izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je javno iznio ozbiljne optužbe na račun produkcije popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi'. Maktouf tvrdi da je još 2017. godine, tijekom razgovora za ulazak u prvu sezonu emisije, bio izložen vrijeđanju i omalovažavanju, a kao razlog navodi svoju nacionalnu pripadnost.

Foto: Instagram

- Vidim da mnogi od vas postavljaju pitanja u vezi s emisijom Život na vagi. Želim vam svima reći da sam bio primljen u prvoj sezoni kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine. Nažalost, imao sam problem s gospođom Sandrom iz produkcije, koja me je vrijeđala, vjerojatno na nacionalnoj osnovi, omalovažavala i pokušavala degradirati. Međutim, želim naglasiti da nisam zahtjevna ni konfliktna osoba, ali nikome neću dozvoliti da na bilo koji način ugrožava integritet moje ličnosti - objavio je u videu na društvenim mrežama - kazao je.

Njegova izjava izazvala je brojne komentare i podijeljene reakcije, od riječi podrške do nevjerice. Za komentar smo upitali i produkciju RTL-a.

- Što se tiče navoda gospodina Maktoufa da je 'vrijeđan vjerojatno po nacionalnoj osnovi', pri razgovorima za ulazak u prvu sezonu emisije 2017. godine, ovim putem napominjemo da je isto nemoguće jer se svi članovi produkcijskog tima prema svim kandidatima koji se prijavljuju za sudjelovanje ili su odabrani, odnose s iznimnim poštovanjem, uvažavaju njihove različitosti i drže do dostojanstva svakog pojedinca. Prioritet ovog projekta je spašavanje i mijenjanje života, a ne rasprave na nivou koji se spominje u videu - otkrili su nam.

Sermed Maktouf iz Travnika posljednjih godina izgradio je snažnu prisutnost na društvenim mrežama. S više od 800 tisuća pratitelja na TikToku i stotinama tisuća na drugim platformama, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica online prostora u regiji. Njegovi videozapisi, u kojima humorističnim tonom prikazuje svakodnevicu, često se vrte oko hrane i borbe s kilogramima, a neki dosegnu i milijun pregleda dnevno.

Foto: Instagram

Ipak, ispod zabavnog sloja krije se teža životna priča. U tinejdžerskim danima ostao je bez majke, što je, kako sam kaže, bio gubitak koji ga je trajno obilježio. Već sa 19 godina preuzeo je vođenje ugostiteljskog objekta, a bol i odgovornost doveli su do problema s prekomjernom tjelesnom težinom. Kilogrami su se nastavili gomilati sve dok vaga nije prestala prikazivati točnu brojku - 'error', kako to on sam u šali kaže.

Iako se u videima najčešće šali na vlastiti račun, Maktoufova poruka nosi dublji smisao. Kroz svoj rad želi normalizirati nesavršenosti, potaknuti ljude na rad na sebi i ukazati da višak kilograma nije sramota, ali ni stanje koje treba ignorirati.

- U redu je imati višak kilograma, ali nije u redu takav i ostati - poručuje.