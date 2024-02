INmusic objavio raspored: Evo kada će vaši favoriti nastupati

Glazbeni festival INmusic objavio je raspored nastupa po festivalskim danima pa je tako glavni izvođač prvog dana festivala bend The National, drugog dana irski glazbenik Hozier, dok su zadnjeg dana festivala headlineri The Smashing Pumpkins, priopćili su organizatori.

Headlineri prvog dana festivala, u petak 24. lipnja, biti će hrvatskoj publici dobro poznati sastav The National koji se vraća u Hrvatsku nakon posljednjeg nastupa na Šalati.

Bend će održati poseban dvosatni nastup u kojem će uz stare hitove predstaviti posljednja dva albuma "First Two Pages of Frankenstein" i "Laugh Track", koje su izdali prošle godine.

Prvi festivalski dan upotpuniti će i bendovi Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods i Deadletter.

Zvijezda koja će zaključiti drugi dan festivala je Hozier, jedan od najpopularnijih i najnagrađivanijih irskih glazbenika današnjice. Njemu će nastup na INmusicu ujedno biti i premijerni nastup u Hrvatskoj.

U subotu će nastupiti i Paolo Nutini, Gossip, Dogstar i Sprints.

Posljednjeg dana festivala glavni izvođači biti će jedan od najutjecajnijih alternativnih rock bendova današnjice američki The Smashing Pumpkins.

Oni će publici uz hitove iz svoje karijere predstaviti i trostruki album Atum: A Rock Opera in Three Acts.

Uz njih posjetitelje će 26. lipnja čekati i nastupi bendova Röyksopp, Bombay Bicycle Club, Ibibio Sound Machine i Descartes a Kant.

Festival će se održati na lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, a sedmodnevni festivalski kamp bit će otvoren od 21. pa sve do 28. lipnja 2024.

