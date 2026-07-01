Ipak nisu prekinuli? Zvijezda 'Kumova' podijelila je nove fotke s bivšim hajdukovcem

Sutra postoji s razlogom, napisala je glumica Petra Kraljev (37) na društvenim mrežama uz nove zajedničke fotografije s nogometašem Sandrom Gotalom (34). Njezine riječi mnogi su protumačili kao jasan signal da njihova ljubavna priča i dalje traje, unatoč svim ranijim šuškanjima.

Takva su se nagađanja pojavila prije nekoliko mjeseci, kad je zvijezda serije 'Kumovi' uklonila gotovo sve njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža. Fanovi su se tad pitali je li njihovoj ljubavi došao kraj ili par prolazi kroz turbulentnu fazu.

Foto: Instagram

Iako o privatnom životu rijetko govori, nedavno je za IN Magazin napravila iznimku i otkrila koliko joj znači partner te priznala da je osvaja pažnjom i malim znakovima pažnje.

- On je čovjek koji zna prirediti iznenađenje kad se najmanje nadate. Iznenadi vrlo često i to sa nekim sitnicama, jer ja ne volim neku pompu. Čovjek je koji stvarno zna obradovat ženu - rekla je Kraljev.

Foto: Instagram

Petra je vezu sa Sandrom Gotalom potvrdila krajem 2024. godine. Prije nogometaša ljubila je hrvatskog rukometnog reprezentativca Filipa Ivića, a vijest o njihovu prekidu tad je za Story potvrdio upravo sportaš.