Ljubila rukometaša i nogometaša: Milica iz 'Kumova' otkrila da je njeno srce opet zauzeto

Imam partnera koji je jako strpljiv, koji je ogromna podrška u ovom svemu, s obzirom da se jako malo vidimo. On sve to nekako hendla s nas dvoje i on je taj koji zapravo drži ovu vezu živom i dalje, otkrila je splitska glumica Petra Kraljev (37), koju gledatelji godinama prate kao Milicu u seriji 'Kumovi' na Novoj TV.

O privatnom životu rijetko govori, no u razgovoru za IN Magazin napravila je iznimku i otkrila koliko joj znači muškarac s kojim je danas u vezi. Posebno je istaknula njegovu pažnju i male geste kojima je, kaže, uvijek uspije razveseliti.

- On je čovjek koji zna prirediti iznenađenje kad se najmanje nadate. Iznenadi vrlo često i to sa nekim sitnicama, jer ja ne volim neku pompu. Čovjek je koji stvarno zna obradovat ženu - rekla je Kraljev.

Petra je krajem 2024. godine potvrdila vezu s nogometašem Sandrom Gotalom, a početkom ove godine mnogi su primijetili da je s društvenih mreža uklonila njihove zajedničke fotografije. Zbog toga su se pojavila nagađanja da više nisu zajedno.

Prije Gotala, Petra je ljubila hrvatskog rukometnog reprezentativca Filipa Ivića. Vijest o njihovu prekidu tad je za Story potvrdio upravo sportaš.