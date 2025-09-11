Obavijesti

REKORDERI U POBJEDAMA

Irci postavili ultimatum. Izbacite Izrael s Eurosonga ili nas nema

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jens Büttner/DPA

Iako nije u Europi, Izrael je dugogodišnji član Europske radiodifuzne unije (EBU) koja organizira Eurosong, stoga je država u konkurenciji natjecanja.

Irska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu ako se Izraelu dopusti sudjelovanje, priopćila je u četvrtak irska televizija RTE, tvrdeći da bi to bilo nemoralno zbog sukoba u Gazi.

Izdanja tog uglavnom europskog glazbenog natjecanja ove i prošle godine obilježena su protivljenjem dijela javnosti sudjelovanju Izraela zbog kontinuiranog napadanja Pojasa Gaze, u kojem je, prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti, ubijeno više od 64.000 ljudi.

Irska RTE dodaje i da je tijekom sastanka u srpnju niz članova EBU-a izrazilo zabrinutost zbog sudjelovanja Izraela.

„RTE je također duboko zabrinut zbog ciljanog ubijanja novinara u Gazi i uskraćivanja pristupa međunarodnim novinarima teritoriju te teškog položaja preostalih talaca“, dodaje se.

Konačna odluka o sudjelovanju Irske na natjecanju 2026., koje će se održati u Beču, bit će donesena nakon što EBU donese vlastitu odluku o Izraelu, priopćio je RTE.

Irska sudjeluje na natjecanju od 1965. i pobijedila je sedam puta, a samo je Švedska izjednačila njezin rekordni broj pobjeda.

I španjolska vlada ponovno je pozvala na isključenje Izraela s dugogodišnjeg glazbenog natjecanja, a slične je uvjete svog sudjelovanja najavila i Slovenija.

