Španjolska ponovno pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga

Španjolska vlada ponovno je pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga, dugogodišnjeg popularnog glazbenog natjecanja, zbog rata u Gazi, prenosi u srijedu dpa.

Ako se to ne dogodi, Španjolska će možda morati razmotriti povlačenje s tog događaja, rekao je u srijedu ministar kulture Ernest Urtasun tijekom intervjua za državnu televiziju RTVE.

Ta je televizija inače i jedan od pet najvećih financijskih sponzora Eurosonga.

Na pitanje o mogućnosti povlačenja podrške tog emitera, Urtasun je odgovorio da je to odluka koju će RTVE još morati donijeti.

"Ali ono što mogu reći jest da ako Izrael sudjeluje, a mi ih ne možemo isključiti, morat će se poduzeti mjere."

Još je španjolskih političkih čelnika, uključujući premijera Pedra Sáncheza, pozvalo na isključenje Izraela.