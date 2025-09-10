Obavijesti

MOGUĆE I DA SE ŠPANJOLCI POVUKU?

Španjolska ponovno pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga

Piše HINA,
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Ako se to ne dogodi, Španjolska će možda morati razmotriti povlačenje s tog događaja, rekao je u srijedu ministar kulture Ernest Urtasun tijekom intervjua za državnu televiziju RTVE...

Španjolska vlada ponovno je pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga, dugogodišnjeg popularnog glazbenog natjecanja, zbog rata u Gazi, prenosi u srijedu dpa.

Ako se to ne dogodi, Španjolska će možda morati razmotriti povlačenje s tog događaja, rekao je u srijedu ministar kulture Ernest Urtasun tijekom intervjua za državnu televiziju RTVE.

Ta je televizija inače i jedan od pet najvećih financijskih sponzora Eurosonga.

Na pitanje o mogućnosti povlačenja podrške tog emitera, Urtasun je odgovorio da je to odluka koju će RTVE još morati donijeti.

"Ali ono što mogu reći jest da ako Izrael sudjeluje, a mi ih ne možemo isključiti, morat će se poduzeti mjere."

Još je španjolskih političkih čelnika, uključujući premijera Pedra Sáncheza, pozvalo na isključenje Izraela.

