Irena Pušec iz 'Života na vagi' je spremna za drastičnu promjenu: 'Prioritet mi je do kraja života'

Posložila sam si glavu, to mi je najbitnije, nisam niti došla u show s namjerom da nešto osvojim, došla sam zbog zdravlja. Zdravlje mi je prioritet do kraja života. Moram zbog koljena skidati kilograme. Imam trenutačno dosta pretraga, moram oba koljena micati. Ispričala je to za RTL Irena Pušec, kandidatkinja sedme sezone 'Života na vagi'.

Stubičanka je na finalnom vaganju sredinom prosinca prošle godine imala 138,8 kilograma. Izgubila je 31,1 kilograma i tjelesnu masu smanjila za 18,3 posto, a nakon toga nastavila je svoju borbu.

Foto: Darko Tomas

- Moram jedno po jedno koljeno mijenjati, a kako bih to uspjela, moram još jedno desetak kilograma skinuti. Pretpostavljam da će operacija biti na ljeto - dodala je.

Danas se osjeća kao druga osoba.

- Zadovoljna sam sama sa sobom. Bila sam u puno većem problemu, noge su bile pune vode, više nemam astmu, ne trošim pumpice, a što se tiče disanja, ono se skroz popravilo. Više ne koristim tablete za tlak, no još imam vode u tijelu - rekla je.

Foto: rtl

Najveća promjena joj je, kaže, što i dalje ima života u sebi. Često čuva i unuka što prije nije mogla jer se nije mogla pomaknuti.

- Ove godine mi je suprug obećao da idemo avionom do Dubrovnika i nazad. To još nitko od nas nije iskusio - pohvalila se Irena.

Ranije je otkrila da zbog debljine nije mogla četiri godine napustiti svoj dom.

- Jako teško hodam, imam problema s nogama, koljena su mi gotova jer mi se voda nakuplja i zato sam se i prijavila u 'Život na vagi'. Ne mogu se pokrenuti, što me psihički ubija. Četiri godine nisam napustila svoj dom jer ne mogu hodati. Sama dalje ne mogu - kroz suze je govorila Irena kad je prvi put početkom rujna prošle godine stala na vagu u showu dok su je iz publike bodrili i sve to emotivno proživljavali njezini suprug, sestra, šogor i buduća snaha.

Foto: RTL