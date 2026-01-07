Obavijesti

Show

Komentari 0
VODITELJICA ZA 24SATA PLUS+

Irina Čulinović: 'Cash or Trash me izvukao iz podruma...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 5 min
Irina Čulinović: 'Cash or Trash me izvukao iz podruma...'
Foto: NOVA TV

Pred male ekrane vratila se nakon razdoblja koje ju je promijenilo. Iza nje su dijagnoza melanoma, samohrano majčinstvo i burnout, koji su je natjerali da uspori

Postoje imena koja ljudi pamte po glasu, neka po licu, a neka po trenutku koji je ušao u kolektivnu memoriju. Irina Čulinović (49) pripada rijetkoj skupini, onoj koju slušatelji pamte po legendarnoj NLO šali na radiju, a gledatelji po ulozi voditeljice u emisiji 'Ženim sina' na Novoj TV. Nakon nekoliko godina izbivanja s malih ekrana, prije nekoliko mjeseci ponovno se vratila na Novu TV kao voditeljica emisije 'Cash or Trash'. Povratak nije došao naglo ni slučajno nego kad je život već sjeo na svoje mjesto. U međuvremenu je prošla mnogo više od onoga što se vidjelo izvana - dijagnozu melanoma, godine samohranog majčinstva i burnout, koji ju je natjerao da uspori i drukčije posloži prioritete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Četvero djece, tri braka: Željko Bebek progovorio o odnosu sa svojim starijim kćerima...
PONOSNI OTAC

Četvero djece, tri braka: Željko Bebek progovorio o odnosu sa svojim starijim kćerima...

Popularni glazbenik u tri je braka dobio tri kćeri i jednog sina. Iako je velika dobna razlika između njegove djece, Bebek priznaje kako je roditeljstvu uvijek pristupao jednako
Ljubio ju je Ronaldo, Georgina je i dalje mrko gleda, a ona nikad ljepša danas slavi...
I DALJE U VRHU

Ljubio ju je Ronaldo, Georgina je i dalje mrko gleda, a ona nikad ljepša danas slavi...

Ruska manekenka Irina Shayk, pravim imenom Irina Valerjevna Šajhlislamova, danas slavi 40. rođendan. Iako je jedna od najprepoznatljivijih i najplaćenijih lica modne industrije, njezin put do zvjezdanog neba bio je sve samo ne lagan. Odrasla je u siromaštvu u malenom ruskom gradu, a njezina priča o uspjehu dokaz je iznimne upornosti i snage karaktera.
Robert priznao: 'Istina je da sam se čuo sa Sanjom dok smo Ankica i ja bili na putovanju'
'LJUBAV JE NA SELU'

Robert priznao: 'Istina je da sam se čuo sa Sanjom dok smo Ankica i ja bili na putovanju'

Nakon niza napetih trenutaka i sumnji koje su pratile njegovo romantično putovanje s Ankicom u showu 'Ljubav je na selu', Robert je otvoreno govorio o svojim postupcima te kontaktu koji je imao sa Sanjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026