Irina Čulinović: 'Cash or Trash me izvukao iz podruma...'
Postoje imena koja ljudi pamte po glasu, neka po licu, a neka po trenutku koji je ušao u kolektivnu memoriju. Irina Čulinović (49) pripada rijetkoj skupini, onoj koju slušatelji pamte po legendarnoj NLO šali na radiju, a gledatelji po ulozi voditeljice u emisiji 'Ženim sina' na Novoj TV. Nakon nekoliko godina izbivanja s malih ekrana, prije nekoliko mjeseci ponovno se vratila na Novu TV kao voditeljica emisije 'Cash or Trash'. Povratak nije došao naglo ni slučajno nego kad je život već sjeo na svoje mjesto. U međuvremenu je prošla mnogo više od onoga što se vidjelo izvana - dijagnozu melanoma, godine samohranog majčinstva i burnout, koji ju je natjerao da uspori i drukčije posloži prioritete.
