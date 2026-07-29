Irina Shayk u vezi je s 11 godina mlađim: Ljubi bivšeg dečka manekenke Kendall Jenner

Irina Shayk (40) pronašla je novu ljubav i to s 11 godina mlađom zvijezdom NBA-a, Devinom Bookerom. Kako piše People, par se upoznao prije nekoliko mjeseci preko prijatelja te nastoje tijekom ljeta provesti što više vremena zajedno, prije no što Bookeru počnu pripreme za novu NBA sezonu.

- Očekujte da ćete Irinu viđati na nekim njegovim utakmicama. Jako joj se sviđa - kazao je izvor za People. O njihovoj vezi nedavno se počelo pričati, a zajedno su viđeni u Hamptonsima, no par još uvijek nije potvrdio vezu. Manekenka je ranije četiri godine bila u vezi s glumcem Bradleyem Cooperom (51) s kojim ima kćer Leu (9). Tijekom 2021. nakratko su je povezivali s Kanyeom Westom (49), a 2023. s bivšom NFL zvijezdom Tomom Bradyjem (48) s kojom je u vezi bila manje od četiri mjeseca. Prošle godine ponovno su viđeni zajedno.

Devin Booker, zvijezda Phoenix Sunsa, bio je u vezi s Kendall Jenner (30), s kojom je prekidao i mirio se od 2020. do 2022. godine. Ona je trenutno u vezi s glumcem Jacobom Elordijem (29).