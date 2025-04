Irma iz 'Braka na prvu' borila se s ovisnošću: Pobjeda nad tom negativom dala mi je snagu...

Irma Kesner, natjecateljica aktualne sezone showa 'Brak na prvu', osvojila je gledatelje iskrenošću i životnom pričom. Hrabro je prošla kroz borbu s ovisnošću i danas otvoreno govori o tom iskustvu. Kaže da ju je upravo ta borba ojačala, promijenila i donijela joj novi pogled na život.

- Pobjeda nad tom nekom negativom u sebi mi je dala ogromnu snagu, znanje o sebi. Tijekom i poslije rehabilitacije je moj najbolji period života. Nikad se nisam osjećala bolje i koliko god da je to bilo teško, ja sam zahvalna - priznala je Irma.

Foto: RTL

Svoje iskustvo podijelila je i s Markom, partnerom u showu. Njegova reakcija bila je smirena i puna razumijevanja.

- Možda da je to i dalje aktualno... možda tada ne bih imao razumijevanja, ali s obzirom na to da je rekla da je to daleko iza nje, ja apsolutno nemam nikakav problem s tim - rekao je.

Irma je priznala da ju je Markova reakcija dirnula te da je nakon tog razgovora osjetila veći interes prema njemu.

Foto: RTL

Izvan showa, Irma je uspješna menadžerica razvoja poslovanja i trenerica slobodnog penjanja. Proputovala je pola svijeta, govori četiri jezika, a zbog ljubavi se jednom čak preselila u Portugal. U 'Brak na prvu' ušla je otvorena prema novim iskustvima, u potrazi za partnerom koji će s njom dijeliti život pun avantura i mirnih trenutaka.