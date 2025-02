Marko Bošnjak na Doru donosi 'otrovni kolač': Neću lagati, u Opatiji priželjkujem pobjedu!

'Zagrizite moj otrovni kolač', poziva sve mladi Marko Bošnjak, koji će se na Dori natjecati s pjesmom 'Poison cake'. Kad je dobio poziv za Doru, osjećao se ponosno i sretno.

- Pjesma je rezultat suradnje s nevjerojatnim timom iz Irske, Velike Britanije, Nizozemske i Hrvatske. I tu smo stvarali nešto jedinstveno jer pjesma priča o emocijama koje često skrivamo, o onim tabu stvarima koje ne smijemo ni izgovoriti. Govori o želji za pravdom, borbi za sebe i svojem unutarnjem miru - govori nam mladi Bošnjak, koji se široj publici predstavio u showu 'Pinkove zvezdice' emotivnim izvedbama pjesama 'Što te nema', 'Rođeni' i 'Žute dunje', a na Dori je bio i 2022. s pjesmom 'Moli za nas', koja je mnogima bila favorit.

Foto: Tijana Ksenija

- Puno je dinamičnija, hrabrija, ekspresivnija. 'Moli za nas' je bila snažna balada, ali ova pjesma ide korak dalje. Razlikuje se jer nosi veću energiju i puno veću širinu - objasnio je razliku između pjesme s Dore 2022. i ove koju će izvesti u Opatiji.

Priznaje da je 'Poison cake' miks svega, a upravo u tome leži njezina autentičnost među ostalim pjesmama.

- Pjesma je specifična jer se ne drži samo jednog žanra. To je miks svega, od ritma koji podiže energiju do snažnih emotivnih trenutaka. Mislim da ima potencijala stvarno oduševiti europsku publiku jer je jednostavno drugačija, a to je uvijek dobro - rekao je Marko.

Počela je finalna večer Splitskog festivala | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Nastup opisuje kao 'dinamičan, eurovizijski i teatralan', a priznaje da se na Doru vratio upravo u trenutku kad je shvatio da je 'došlo njegovo vrijeme'.

- Smatram da je to zapravo i poanta natjecanja, pobijediti, poslati svoju pjesmu na najbolji mogući način i ponosno predstaviti Hrvatsku na europskoj pozornici - rekao je mladić koji slovi za favorita, a priželjkuje i pobjedu.

- Svaki natjecatelj je zapravo konkurencija samome sebi. Moramo donijeti pjesmu onakvom kakvom je zamislimo, bez obzira na vanjski pritisak. To je najveća borba, biti vjeran sebi i svojoj ideji - priznaje pa dodaje:

- Mislim da smo svi mi došli do tog trenutka zahvaljujući našem timu jer smo ozbiljno razmotrili svaki detalj. Ova pjesma ima sve što je potrebno da stigne do vrha - od produkcije, preko poruke do same izvedbe. Svaki element je na svome mjestu.

Nastupe s Eurosonga koje pamti opisuje da nose "snažnu energiju i emotivnu dubinu" pa izdvaja Aminatu (Latvija) i 'Love Injected' te Ninu Sublatti (Gruzija) i 'Warrior' iz 2015. godine.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U slučaju da pobijedi na Dori poručuje:

- Sve ćemo unaprijediti! Od kostima, scenografije pa do same koreografije. Potpuna transformacija.

Marko će nastupiti deseti u drugoj polufinalnoj večeri, a imao je poruku za sve obožavatelje Dore:

- Uživajte u ovom nevjerojatnom kaosu koji slijedi i navijajte svim srcem! Bez vas ništa od ovoga ne bi bilo isto, tako da jedva čekam da podijelimo ovaj trenutak.