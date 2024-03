Iskusni kvizaš Lovro nije uspio odgovoriti na pitanje o Miši Kovaču: Kući otišao s 1000 eura

Iskusni kvizaš, 48-godišnji Lovro Jurišić, pokazao je sjajno znanje i natjecateljski duh u 'Jokeru', no na njegovu žalost, nije uspio obraniti iznos od 15.000 eura, pa je tako netočnim odgovorom kviz napustio s 1.000 eura. Na posljednjem pitanju Koju pjesmu Miše

Kovača možemo čuti u TV seriji The walking dead: Dead City iz 20023. godine, kao sredstvo privlačenja mrtvaca? A) Ja nemam više razloga da živim B) Jedan dan života C) Proplakat će zora D) Ako me ostaviš Lovro je je najprije iskoristio preostala dva jokera, a potom pitanje zaključao odgovorom B. Točan odgovor bio je C) Proplakat će zora.

Lovro je u pomoć, kao superjokera, pozvao svoju pratnju, prijatelja Josipa Paškova. Prvo pitanje na koje je od njega potražio pomoć glasilo je Koliko je otprilike potrebno planetu Jupiteru da se okrene oko svoje osi? A) 1 sat 2) 10 sati 3) 24 sata 4) 48 sati. Josip mu je sugerirao odgovor C, a potom je Lovro iskoristio 2 jokera i zaključao odgovor B, koji je bio točan odgovor.

Na devetom pitanju također je pozvao prijatelja Josipa u pomoć kazavši kako je on dobar u glazbi.

Na pitanje U kojem spotu banda Neki to vole vruće se pojavljuje mladi i rasplesani Neven Ciganović? A) Bojler B) Reci da C) Medu moj i šećeru D) Jeans generacija, prijatelj Josip nije bio od pomoći otkrivši kako ne zna točanodgovor, pa je tako Lovro iskoristio tri jokera ne bi li došao do točnog odgovora – B) Reci da.

Na pitanju o Amazonu je riskirao, a intuicija ga je dobro služila, pa mu je odgovor Cadabra bio točan.

Kako se Amazon, današnji fenomen internetske trgovine, zvao 1994. godine kada je tvrtka registrirana? A) Cadabra B) The jungle C) Online bookstore D) Project X glasilo je pitanje.

Da je jako dobar sa zemljopisom, pokazao je na pitanju o najmnogoljudnijoj državi svijeta koja nema more. Ponuđeni odgovori su bili A) Afganistan B) Etiopija C) Uganda D) Uzbekistan, a Lovro se odlučio za Etiopiju te tako stigao do iznosa od 15.000 eura već na šestom pitanju.

