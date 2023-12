Islamović se oprostio od kolege iz Bijelog dugmeta: 'Vlado je bio iskren i dobar čovjek...'

Klavijaturist Bijelog dugmeta Vlado Pravdić preminuo je u ponedjeljak navečer u Splitu, potvrdila je za Dnevni avaz to njegova bliska prijateljica. Od glazbenika se sada oprostio i Alen Islamović.

Pjevač Bijelog dugmeta izrazio je sućut obitelji Pravdića.

- Vlado, nek ti je laka zemlja. Bio si iskren i dobar čovjek. Bilo mi je uvijek zadovoljstvo biti u tvom društvu. Iskrena sućut tvojoj djeci i obitelji, ma gdje god bili - napisao je Islamović na društvenim mrežama.

Vlado je glazbenu karijeru započeo 1965. godine u grupi 'Walkins' s kojom je svirao do 1968. godine. S grupom 'Kost' svira zatim do 1970., do 1971. u 'Ambasadorima', a onda u 'Indexima' od 1971. do 1973. godine.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Tijekom 1973. godine se sprijateljio s Goranom Bregovićem, koji je tada svirao s grupom 'Jutro'. Pravdić im se ubrzo pridružio. Nakon što je grupa raspala, većina članova je osnovala kasnije Bijelo dugme. Pravdić je svirao na prva dva albuma, a zatim ga je zamijenio Laza Ristovski u jesen 1976. Dvije godine kasnije se vraća i svira do 1987., kada se povukao s glazbene scene. Vratio se bendu 2005. na njihovoj oproštajnoj turneji.