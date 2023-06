Ispovijest bivšeg kandidata 'The Voicea': 'Ne pijem 11 mjeseci, prošlo ljeto je sve eskaliralo'

Mahir Kapetanović Mahkey široj je publici postao poznat sudjelovanjem u popularnoj glazbenoj emisiji 'The Voice', a zatim i u HRT-ovoj emisiji 'A strana', a sada priprema debitantski album zanimljivog naziva 'Osobna karta izbjeglice'.

Na njemu će objaviti pjesme koje detaljno opisuju što je sve prošao u svojih 30 godina - od ljubavi do ovisnosti.

- Moj nazovimo ga rock’n’roll život je počeo u 17. godini života kada sam počeo svirati po 'kafanama' i školskim dvoranama. U ranim dvadesetim je smiješno uopće razgovarati o alkoholizmu, čak je to i nekakav afrodizijak, samodopadnost 'pogledajte mene, ja sam frajer, živim po noći i udaram žestoko', tako da se stvara jedan veliki oblak dišpeta i loših životnih navika. A kada krenu prve uzbune kucat na vrata, negdje na sredini dvadesetih godina sam se pitao, jel to sad moj život? - iskreno je priznao Mahir Večernjem listu.

Foto: RTL/canva

Prvi udarac bile su mu želičane tegobe, a zatim su stigle anksioznost, napadaji panike i tjeskoba pomiješana sa strahom.

- Prvi sam put stao s devijacijama i sve sam potpuno krivo uradio, htio sam biti netko drugi, nakon 40-ak dana čišćenja sam lagano vratio sve u sustav i bilo je sve u redu dok nije krenuo stres sa snimanjima. No, kada je krenula gužva tada se to sve pretvorilo u veliki problem. Prošle godine sam odlučio da želim da mi tridesete budu najboljih deset godina u životu i krenuo sam jako snažno, od urednosti do rješavanja obaveza, postavljao si rokove i izazove, sve je to bilo jako lijepo , ali živjeti takvim stilom i piti velike količine alkohola svaki dan? Ne treba se dalje govoriti. Prošlo ljeto je eskaliralo, ušao sam u dotad najduži i količinski najveći alkoholni limbo u životu. 28. srpnja 2022. sam sasjekao i rekao, sad ili nikad.

Foto: Instagram

Danas mladi glazbenik želi pomoći ljudima s istim problemom, a trijezan je 11 mjeseci te je lakši 30 kilograma.

Glazbeni je trenutno u procesu okupljanja benda, a priznaje kako jedva čeka pozornicu.