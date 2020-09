Ispovijest para iz Hrvatske: Snimamo porniće i prodajemo ih, a zarada je fantastična...

Ne smatraju se perverznjacima, nego kažu da su upravo suprotno. Muška osoba koja im se pridružila u snimanju pornića također će se pojaviti večeras u 'Provjerenom'

<p>Bračni par iz Hrvatske snima kućne porniće i prodaju ih strancima, a na tome kažu, odlično zarađuju. U večerašnjoj epizodi emisije 'Provjereno' progovorit će o tom svom hobiju koji im donosi novac. Važno je napomenuti kako su oboje zaposleni i kad ne snimaju porniće, rade sasvim obične poslove. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena Friedrich obožava pokazivati svoje tijelo</strong></p><p>'Dolaziš od tamo, ja ću raditi kadar tvojih nogu... I onda dižem kadar, ti njega zagrliš, malo ga zajašiš kao da se ljubite... I onda hoću da ti njoj podižeš majicu. Majicu joj gore digneš do tud i onda hoću da gurneš palac između hlačica i gaćica i spustiš joj da joj vidim čipku…', upute daje na snimanju jedan od glavnih aktera ove priče.</p><p>U svemu tome su amateri, ali pomno paze da im set na kojem snimaju izgleda profesionalno. Scenarij nekad rade sami, nekada po želji onih koji naruče pornić pa i to naplaćuju. Svjesni su kako se ovime ne može baviti svatko, a kupci su im uglavnom iz inozemstva. </p><p>Sve je započelo tako što su oboje imali veliku želju mijenjati partnere. Dakle, u njihovu slučaju se nije radilo o prevari jer su se tako dogovorili. Osobe s istim interesima upoznaju preko društvenih mreža gdje im se javljaju čak i oni koji naizgled žive mirnim i obiteljskim životom, a u stvarnosti su drugačiji.</p><p>- Ljudi koji su zauzetog bračnog statusa svejedno se žele upuštati u avanture, a da to njihov partner zna. Ja tu krećem s otvorenim razgovorom. S moje strane je sve otvoreno. Moj suprug zna gdje sam, s kim sam i što radim. 'Bilo bi odlično da i tvoja supruga to zna', međutim to ne nailazi uvijek na plodno tlo - kaže sugovornica.</p><p>Ne smatraju se perverznjacima, nego kažu da su upravo suprotno. Muška osoba koja im se pridružila u snimanju pornića također će se pojaviti u večerašnjoj emisiji.</p>