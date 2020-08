Istrijani i kolege su uz Rajka Dujmića: 'Otvori oči što prije'

Glazbenik je i dalje je u Jedinici intenzivnog liječenja gdje mu se pruža kontinuirana skrb. Još se nije probudio, stanje je ozbiljno. Nitko ne želi ništa prognozirati jer sve je, kako kažu, neizvjesno. Život mu je ugrožen.

<p>Cijelo vrijeme razmišljam da ga posjetim. Nisam išao da ne smetam, Rajku i obitelji. Čim se probudi, kao njegov najveći obožavatelj, kao prijatelj, prvi ću biti tamo, rekao nam je <strong>Dražen Turina Šajeta</strong> (48).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Opatijac je odrastao uz pjesme <strong>Rajka Dujmića</strong>. Doma ima sve njegove ploče, čak i one, ističe, koje je skladatelj solo snimio. Udes koji je Rajko doživio ga je šokirao. Svaki dan naziva bolnicu i raspituje se kako je. Uvjeren je da će se Rajko izvući, da će se brzo probuditi iz kome, a onda će mu, kaže, spremiti feštu iznenađenja. Za sad je stanje nepromijenjeno.</p><p>I dalje je u Jedinici intenzivnog liječenja gdje mu se pruža kontinuirana skrb. Još se nije probudio, stanje je ozbiljno. Nitko ne želi ništa prognozirati jer sve je, kako kažu, neizvjesno. Njegov život još je ugrožen. Obitelj još nije spremna govoriti za javnost. Kolege mu žele da čim prije otvori oči, mole se za Rajkovo ozdravljenje.</p><p>Njegov bliski prijatelj, tekstopisac <strong>Nenad Ninčević</strong> (59) u svakodnevnom je kontaktu s Rajkovom suprugom Snježanom. Skupa su napravili stotine pjesama, a na prvi znak pomaka na bolje i Ninčević će u posjet prijatelju.</p><p>- Nazivam, raspitujem se ide li na bolje i svaki dan se molim da čim prije ozdravi - rekao nam je Ninčević.</p><p>Od srijede navečer Dujmić je na jedinici intenzivnog liječenja na Odjelu neurokirurgije u KBC-u Rijeka na Sušaku. Tamo je dopremljen nakon što je doživio tešku prometnu nesreću. Sletio je s ceste u provaliju duboku 11 metara. Otvorili su se zračni jastuci, ali su mu slomljena dva rebra, a dobio je i snažni udarac u glavu. Kolima Hitne pomoći prebačen je u bolnicu. Cijela Hrvatska sad je uz Dujmića. Uz njegov opus odrastale su generacije a poruke ohrabrenja, želje za brzim ozdravljenjem, stižu i u redakciju.</p><p>- Podrška obitelji! Sad im treba snage i vjere. Svi mi molimo za Rajka - rekao je jedan čitatelj.</p><p>Istarski glazbenici međusobno se nazivaju, jedan od drugog pokušavaju izvući onu najvažniju informaciju; da je Rajko otvorio oči. Dok do tog ne dođe, sviraju njegove pjesme. Šajeta kaže da na svakom svom koncertu izvodi “Košulju plavu”, napravio je i poseban mix Dujmićevih pjesama, a ni jedan od nastupa nije prošao da Šajeta s pozornice nije izgovorio Rajkovo ime.</p><p>- Uz njega smo, izvodeći baš njegove pjesme, šaljemo mu dobre vibracije. Prema Rajku gajim poseban respekt. Jadna bi bila hrvatska pop glazba bez Rajka Dujmića. Volim to što radi i siguran sam da će napraviti još puno vječnih pjesama - priča Šajeta.</p><p>Dodaje da je smo zahvaljujući upravo Dujmiću postali dijelom europske glazbe. S njim se slaže i stariji kolega, <strong>Elio Pisak</strong>.</p><p>- Puno sam s Rajkom radio. Veliki je profesionalac, ali puno važnije je reći da je veliki čovjek. Dujmić se uvijek svakome javio, pozdravio. Jednostavan je, ničim nikad nije pokazivao kakva je veličina - rekao je Elio.</p><p>I on bi ga rado posjetio ali ne zna je li to zbog korone i stoga što je Rajko u intenzivnoj, uopće izvedivo. Skladatelju želi brz oporavak, da čim prije ponovo krene pisati nove evergreene. Baš kao i cijela Hrvatska, i Pisak vjeruje da će se Dujmić izvući. Bez njega bi u hrvatskoj glazbi zavladala velika praznina. </p>