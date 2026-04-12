Obavijesti

Show

Komentari 0
POGLEDAJTE NASTUP!

Iva Ajduković briljirala kao J.Lo: 'Ovo je bilo spektakularno'

Piše Dora Pek,
Foto: Luka Dubroja

Pjevačica je u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' izvela pjesmu 'Jenny from the Block' i pretvorila nastup u pravi mali plesni show

Kako si zgodna i lijepa, wow. Ovo je bilo spektakularno. Tvoje vokalne mogućnosti smo već čuli i ranije, ali svaki put iz transformacije u transformaciju ti rasteš i uvijek vidimo nešto novo. Tako je bilo i ovaj put i ova točka ti je baš sjela, poručila Martina Stjepanović Meter nakon nastupa Ive Ajduković u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kao Jennifer Lopez izvela je pjesmu 'Jenny from the Block' i pretvorila nastup u pravi mali plesni show. Sve je bilo brzo i dinamično. Nije se zadržavala na sitnicama, nego je išla na energiju i stav, upravo ono po čemu je J.Lo prepoznatljiva. A da je pogodila atmosferu, primijetio je i žiri.

- Nije to lako uvijek izvesti na sceni i zadržati tu njenu seksepilnost, tu njenu energiju. Ti si uspjela prenijeti tu energiju - rekao je Enis Bešlagić.

- Iva, zaista izgledaš kao jedna predivna latina večeras. Dođe nam Iva Ajduković iz Sinja i otpjeva bolje od J.Lo - komentirao je Mario Roth.

- Predivna si i vokalno i ne vokalno i diljem svijeta i lokalno - zaključio je Goran Navojec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026