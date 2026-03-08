Iva Ajduković dirnula je žiri kao Gabi Novak u 'Tvoje lice zvuči poznato': 'Bog ti je dao taj glas'

Iva, tebi je Bog dao taj glas i ti ga koristiš na najljepši mogući način. Uvijek je veliki izazov interpretirati takve dive, ali ti si u tonovima i polutonovima sve to skinula. Svaki dah i uzdah si nam poklonila i hvala ti na tome. Dobrodošla, poručio je Enis Bešlagić nakon nastupa pjevačice Ive Ajduković u prvoj emisiji nove sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Pjevačica je na pozornici utjelovila Gabi Novak i izvela njezinu pjesmu 'On me voli na svoj način'. Njezina emotivna interpretacija nije ostavila ravnodušnim ni žiri ni publiku. Dirnuti izvedbom, članovi žirija i publika ustali su i nagradili je pljeskom.

- Što se mene tiče, to je bila Gabi Novak u najboljem izdanju… Čestitam od srca i hvala! Briljantno i dostojanstveno kako je Gabi izvodila - izjavio je Goran Navojec.

- Ja sam ostao bez teksta… Zaista sam imao dojam da naša draga Gabi pjeva ovdje za sve nas - rekao je Mario Roth.

- Izula si me iz cipela s ovim nastupom. Toliko dostojanstveno, toliko predivno… Ali kako si ti to lijepo iznijela na van -zaključila je Martina Stjepanović Meter.

Foto: Luka Dubroja

Iva Ajduković rođena je u Sinju, a svoj glazbeni talent pokazivala je još od djetinjstva kad je počela osvajati nagrade na dječjim natjecanjima i festivalima. Široj publici postala je poznata nastupima u emisiji 'Volim Hrvatsku', a dodatno je razvila svoj talent kroz kazališni rad u mjuziklu 'Kosa' u Kazalištu Komedija. Tijekom karijere ostvarila je suradnje s brojnim domaćim glazbenicima te se profilirala u pop-rock žanru, dok je već osam godina prepoznatljiv glas Otvorenog radija.