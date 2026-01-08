Iva, Jelena i Manuela borit će se za srca Savršenih: Upoznajte ih

Uskoro stiže nova sezona reality showa 'Gospodin Savršeni', a ove godine su u središtu pozornosti Karlo i Petar. Iako su različiti, cilj im je isti - pronaći ljubav pred kamerama. A ovo su i prve tri kandidatkinje nove sezone.

IVA (22), BEOGRAD

Iva se u 'Gospodin Savršeni' prijavila nakon što joj je prijateljica Andrea spomenula casting - znatiželja je proradila i odlučila je isprobati sreću jer ona je žena koja, kad nešto poželi, ide po to bez zadrške.

Moda je njezina zona slobode i snova. Želi postati uspješna dizajnerica, a Instagram i TikTok njezin su prostor za kreativnost, istraživanje vlastitog stila i pokazivanje svijetu što sve može.

Posljednja joj je veza završila zato što njezin partner nije bio dovoljno ambiciozan; za Ivu je važno da muškarac radi i zarađuje barem dvostruko više od nje.

Godina 2023. donijela joj je najveći životni izazov - dijagnosticiran joj je rak kostiju. Pobijedila je prvotni strah i dokazala sebi da je neuništiva. Danas zna: život je kratak i treba voljeti bez zadrške.

Strastvena je i priznaje da je ponekad ljubomorna i nikada neće dopustiti da je netko sputava. Sloboda joj predstavlja sve. Privlače je visoki muškarci s bradom i tetovažama, ali se ne drži striktno određenih tipova muškaraca - jer iskrene oči vrijede više od savršenog izgleda.

Iva u šali kaže da se zaljubi svaki dan i vjeruje da će joj se možda jednom baš tako dogoditi prava ljubav. U show ulazi kao borac, kao kreativka, kao žena koja zna što želi i gori za ono što voli. Spremna je riskirati, prva napraviti korak i prepustiti se osjećajima.

JELENA M. (25), ZAGREB

Jelena M. živi u Zagrebu i za sebe kaže da je vrlo odgovorna osoba te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, ali ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno, biti viđena i shvaćena.

Jelenu ne impresioniraju površni komplimenti - za nju je bitno ono što se gradi iskrenim razgovorom. Voljela bi pronaći odanog i pouzdanog partnera koji njeguje iste vrijednosti kao i ona. Samouvjerena je žena koja zna što želi: sigurnost, povjerenje i partnera uz kojeg može biti potpuno svoja.

Nije sklona ljubomori, ali zna kada je opravdana. Vjeruje da prava ljubav nastaje kada dvoje ljudi slobodno biraju jedno drugo jer se upravo tada, kaže, rađa prava kemija. Svoje nade polaže u show 'Gospodin Savršeni', uvjerena da bi upravo ona mogla biti idealna za njega.

MANUELA (26), ZAGREB

Manuela ima 26 godina i živi u Zagrebu. Iako njezin izgled i držanje odaju samopouzdanje, ispod površine krije se složenija priča - ponekad se preispituje, previše analizira i prilagođava stav ovisno o atmosferi oko sebe.

Ona je prava perfekcionistica i osoba koja se ne boji izazova: svira klavir, voli kazalište, puno čita i uvijek će rado prihvatiti neki izazov - od raznih kvizova pa sve do igranja rukometa!

Kad je o ljubavi riječ, kaže da je trenutačno oprezna i zatvorena, ali onaj tko uspije prodrijeti do nje, otkrit će romantičnu idealisticu. U šali dodaje da bi Gospodin Savršeni morao biti doista poseban da bi rastopio njezin trenutačni cinizam.

Uvijek će je privući samouvjereni muškarci koji su puni razumijevanja. Manuela je otvorena i strastvena, a u show ulazi spremna na nova iskustva i pronalazak partnera koji će je pratiti u svemu.