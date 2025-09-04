Iva Jerković Oreški čeka dijete s bivšim suprugom Natalije Price

Iva Jerković Oreški i njezin suprug, Ivan Oreški, imaju poseban razlog za slavlje. Naime, glumica i liječnik uskoro će postati roditelji. Sretnu vijest otkrila je njihova prijateljica i kolegica, glumica Daria Lorenci Flatz, podijelivši fotografiju Ive s trudničkim trbuščićem. Na svom Instagram profilu Daria je podijelila fotografiju na kojoj se vidi Ivina trudnička silueta te uz nju napisala dirljivu poruku.

- Naša ljepota raste. A nismo mi za bacit. Sitno brojimo... - napisala je Daria, a Iva joj je odgovorila u komentarima.

- Velika ljepota - napisala joj je.

Podsjetimo, zadarska glumica i članica ansambla zagrebačkog HNK-a Iva, s bivšim suprugom Natalije Price vjenčala se 2022. godine. Iva je tada z ablistala je u bijeloj satenskoj haljini i bijelim štiklama, a kombinaciju je upotpunila rukavicama i buketom od bijelog cvijeća. Ivan je obukao sivo odijelo ispod kojeg je imao bijelu košulju i plavu kravatu. Inače, par je svoju ljubavnu priču dosad uglavnom čuvao od očiju javnosti, a Iva i dalje rijetko govori o privatnim temama.

Foto: Press/Pula Film Festival