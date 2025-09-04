Obavijesti

Komentari 3
OTKRILA IH PRIJATELJICA

Iva Jerković Oreški čeka dijete s bivšim suprugom Natalije Price

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Iva Jerković Oreški čeka dijete s bivšim suprugom Natalije Price
1
Foto: Press/Pula Film Festival

Glumica Daria Lorenci Flatz podijelila je fotografiju s Ivom Jerković Oreški i time otkrila vijest koja je već dulje vrijeme bila tajna. Inače, Iva je u braku s bivšim suprugom Natalije Price od 2022. godine

Iva Jerković Oreški i njezin suprug, Ivan Oreški, imaju poseban razlog za slavlje. Naime, glumica i liječnik uskoro će postati roditelji. Sretnu vijest otkrila je njihova prijateljica i kolegica, glumica Daria Lorenci Flatz, podijelivši fotografiju Ive s trudničkim trbuščićem. Na svom Instagram profilu Daria je podijelila fotografiju na kojoj se vidi Ivina trudnička silueta te uz nju napisala dirljivu poruku.

- Naša ljepota raste. A nismo mi za bacit. Sitno brojimo... - napisala je Daria, a Iva joj je odgovorila u komentarima.

- Velika ljepota - napisala joj je.

LIJEPE VIJESTI Natali Dizdar (40) je trudna
Natali Dizdar (40) je trudna

Podsjetimo, zadarska glumica i članica ansambla zagrebačkog HNK-a Iva, s bivšim suprugom Natalije Price vjenčala se 2022. godine. Iva je tada zablistala je u bijeloj satenskoj haljini i bijelim štiklama, a kombinaciju je upotpunila rukavicama i buketom od bijelog cvijeća. Ivan je obukao sivo odijelo ispod kojeg je imao bijelu košulju i plavu kravatu. Inače, par je svoju ljubavnu priču dosad uglavnom čuvao od očiju javnosti, a Iva i dalje rijetko govori o privatnim temama.

Foto: Press/Pula Film Festival

Komentari 3
OSTALO

