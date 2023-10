Iva Majoli čestitala je suprugu Robertu rođendan: 'Ljubavi...'

Bivša tenisačica Iva Majoli (46) čestitala je na Instagramu rođendan svom suprugu, talijanskom poduzetniku Robertu Calegariju. 'Sretan rođendan, ljubavi moja', napisala je kratko Iva uz njihovu fotografiju.

Foto: Instagram

Nasmiješeni od uha do uha, supružnici nisu mogli sakriti zaljubljenost na fotografiji.

Dugo su skrivali vezu

Svoju su vezu Iva i Robert potvrdili u rujnu prošle godine, nakon što su ih nekoliko puta uhvatili zajedno u javnosti. 'Moja ljubav', napisala je Iva uz njihovu zajedničku fotografiju koja je nastala u Porto Cervu, popularnom talijanskom ljetovalištu. Na fotki su razmjenjivali poljupce.

Foto: Instagram

Krajem 2021. godine su se pojavili na zajedničkoj fotografiji u Veroni. Roberto je bio i glavni gost na njenom 45. rođendanu, a jednom prilikom su ih uhvatili u šetnji Dubrovnikom. Nakon što su potvrdili svoju vezu, Iva je otkrila čime ju je Roberto osvojio.

- Osvojio me jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je tada za Story.

Foto: Instagram

Vjenčali su se u Milanu

Iva i njen suprug Robert vjenčali su se početkom listopada 2022. godine u Italiji. Njihovu je vezu dugo skrivala od javnosti, ali trenutke s vjenčanja ponosno je pokazala na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Majoli je na svom vjenčanju nosila bijelu haljinu s prorezom, a i izrezom koji je naglasio njen dekolte. Sve je upotpunila sakoom sa srebrnim detaljima i srebrnim štiklama. Buket joj je bio napravljen od bijelih ruža.