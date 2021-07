Iva Šarić (32) početkom travnja rodila je trećeg sina, Adriana, kojeg je dobila s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Brunom Petkovićem (26). Iz prijašnjeg braka s Jerkom Lekom (41) ima dvojicu starijih sinova Carlosa i Leona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Majka trojice dječaka i bivša manekenka u novom intervjuu za Gloriju opisala je kako su se ona i Bruno snašli u ulogama novih roditelja.

- Sada sam okupirana Adrianom. Predivna je i jako dobra beba i svi smo u obitelji zaljubljeni u njega - priznala je voditeljica i rekla kako se i Bruno jednako brine o bebi.

- Bruno se super snašao u ulozi tate i oko Adriana mi maksimalno pomaže - pohvalila je Iva, a već je ranije rekla kako su njeni stariji sinovi dobro prihvatili mlađeg brata i kako se prema njemu ponašaju zaštitnički.

Mnogi su primijetili koliko se brzo Iva nakon poroda vratila u vitku formu.

- Dok sam bila trudna s Adrianom puno sam i planinarila i vježbala pilates. No, za lijep izgled najvažniji je skladan život i unutarnji mir, što ja imam. Nekako je to došlo prirodno. Ako je žena sretna i zadovoljna iznutra, onda se to manifestira i na van. Ipak, tu je najveću ulogu odigrala genetika i zdrav život koji vodim već dugi niz godina - izjavila je.

Priznala je kako se nije pretjerano opterećivala vraćanjem linije i da trenutačno nema vremena vježbati. Kako se više ne bavi manekenstvom to joj nije prioritet i kaže kako se 'profesionalno pronašla u novinarskom poslu'. Podsjetimo, Šarić je Petkovića upoznala upravo na poslu 2019. godine kada je s njim radila intervju za HRT-ovu emisiju 'Klub 7'.

Bivša manekenka spomenula je kako se trenutačno fokusira na 'svoja četiri dečka' i njihov predstojeći odmor u Murteru.