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OBITELJSKA PROSLAVA

Iva Todorić dirljivom objavom čestitala majci 75. rođendan

Piše 24sata,
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Iva Todorić dirljivom objavom čestitala majci 75. rođendan
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Foto: Instagram/Iva Todorić
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Iva je mami poklonila je 75 suncokreta s posebnom simbolikom

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Iva Todorić podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama radosnu vijest. Naime, njena mama Vesna danas je proslavila 75. rođendan, a Iva je za tu prigodu organizirala i obiteljsko druženje. Kroz seriju fotografija i dirljiv opis podijelila je priču o posebnom iznenađenju koje je pripremila, slaveći ne samo rođendan, već i nesebičnu ljubav i vrijednosti koje je njezina majka utkala u njihovu obitelj.

Objava prikazuje proslavu ispunjenu vazama suncokreta i obiteljskim smijehom. U središtu svega je Ivina majka, čije je lice ozareno srećom dok pozira uz kćer i rođendansku tortu, također ukrašenu motivima suncokreta.

Središnji dio iznenađenja bio je poklon s dubokom simbolikom. Znajući da njezina majka voli suncokrete, Iva joj je odlučila pokloniti točno 75 cvjetova, po jedan za svaku godinu života. No, način na koji ih je predstavila učinio je ovaj dar uistinu nezaboravnim.

"Znam da voli suncokrete, pa sam joj poklonila 75 suncokreta, složenih u 10 vaza. Svaka vaza nosila je ime jednog od njezinih deset unuka, a u svakoj je bilo sedam ili osam suncokreta", napisala je Iva.

Foto: Instagram/Iva Todorić

Najemotivniji trenutak uslijedio je kada je svaki od deset unuka uzeo vazu sa svojim imenom i predao je baki. Fotografije i videozapisi svjedoče o tom dirljivom prizoru, gdje su se i najmlađi članovi obitelji ponosno okupili oko slavljenice.

"Kad je podignula pogled, ispred sebe nije vidjela samo suncokrete. Vidjela je svoje najveće bogatstvo. Svoju djecu. Svojih deset unuka. Svoju obitelj. U tom trenutku znala sam da je moja misija uspjela", podijelila je Iva.

Iva je naglasila kako su je roditelji naučili najvažnijoj životnoj lekciji: da je obitelj sidro, mir i snaga. Te vrijednosti, kako kaže, danas i sama živi i prenosi na svoju djecu. Njezina promišljanja o tome što je uistinu važno u životu dirnula su mnoge pratitelje, koji su u komentarima uputili brojne čestitke "teta Vesni".

"Dok sam danas gledala mamu okruženu djecom i unucima, pomislila sam kako čovjek na kraju života ne broji kuće, automobile ni novac. Broji zagrljaje. Broji ljude koji su došli jer žele biti uz njega. Broji ljubav koju je godinama sijao", zaključila je Iva u svojoj dirljivoj posveti.

 *uz korištenje AI-ja
 
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