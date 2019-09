Iva Todorić: 'Nemam dečka, ali Bog će mi opet poslati ljubav'

Znam da se priča da mi je muškarac s jahte novi odabranik, ali nije. Bog će odlučiti kad će doći nova ljubav u moj život, tvrdi Iva Todorić (43). Prije četiri tjedna Gazdina kći šepirila se jahtom na kojoj je ljetovala za 17 tisuća kuna sa svojom životnom učiteljicom Anom Bučević (41). Prisno je razgovarala s mlađahnim muškarcem za kojeg su kuloari odmah počeli brujati kao o Ivinoj novoj ljubavi. No ona tvrdi da ni ne zna tko je taj muškarac.

- Prolazila sam po brodu i čovjek se maknuo jer nisam mogla proći. Nemam nikog. Kad budem u vezi, pojavljivat ću se s njim u javnosti i sve će biti transparentno - kaže Iva.

Prije dva mjeseca Gazdina kći službeno se rastala od Hrvoja Balenta (46). Kako nam je tad objasnila, Hrvoje je pokrenuo zahtjev za razvodom u travnju ove godine, dvije godine nisu živjeli zajedno, a razvod na sudu bio im je samo formalnost.

- Odavno sam okrenula novu stranicu u životu. Stvari se tad počnu same slagati. Sve dođe u svoje vrijeme - kaže Iva na pitanje je li spremna za novu ljubav.

U posljednjih godinu dana život joj se okrenuo naopačke. Od tatine princeze, koja je uživala u luksuzu i Miroslavu Iliću (68) plaćala 10.000 eura za 45 minuta pjevanja na njezinu rođendanskom slavlju, postala je sramežljiva poduzetnica. Utjehu nalazi u savjetima samoprozvanog life coacha Bučević, koja je i sama u procesu rastave.

- Sama sam s troje djece. Zaljubljena sam u život. Vidi se da sam sretna – kaže nam odvažna Iva koja je ostala živjeti u Kulmerovim dvorima.

Prije nekoliko dana bila je u Beogradu na proslavi 20. godišnjice braka jednog od najbogatijih srpskih parova Gorana Karića i Ivane Mišković Karić. Ivana je kći Miroslava Miškovića, srpskog tajkuna, a suprug Goran sin je Sretena Karića, brata srpskog poduzetnika Bogoljuba Karića. On je pak prijatelj s Ivicom Todorićem (68). Iva se s Ivanom i Goranom druži godinama. Čak se špekuliralo da se njezin otac Ivica Todorić u Londonu prije dvije godine skrivao u vili, no Karići to nisu željeli komentirati.