Iva Todorić pustila suzu: 'Nas su doslovno izbacili na cestu...'

Iva Todorić gostovala je u emisiji MagNet te je otvoreno govorila o svojoj obitelji i teškim danima u životu.

- Prvo bih rekla da sam mama, mislim da svatko od nas ima uloge u životu. Osim što sam kći, sestra, prijateljica, najvažnija uloga u životu mi je biti majka. Mama sam troje prekrasne djece. Bila sam vrlo uspješna poslovna žena. Život je napravio da me malo zaustavi - rekla je Iva.

Foto: Instagram

U jednom trenutku je pustila i suzu pa ispričala joj kako joj se u jednom trenutku srušio cijeli svijet.

- Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu - rekla je pa ispričala kako je izgledao trenutak kada je 'ostala samo majka'.

- Zapravo, dobila sam od Boga da budem samo mama u periodu kada je mojoj djeci to najviše trebalo, kad su svi bili tinejdžeri i kad sam im se mogla potpuno posvetiti. Sama sam sebi rekla: 'Gle Iva, moraš dalje. E sad, kako? Gledala sam svoju djecu koja vide strah u meni i rekla: Od danas oni više to neće vidjeti u meni' - istaknula je i dodala kako je jako ponosna na svoju djecu - sinove Antu i Ivana i kćer Taru.

Foto: Instagram

Otkrila je kako ju je život 'ojačao' u tim trenucima.

- Ljudi prođu stvari koje sam ja prošla u nekim drugim dimenzijama, tako da mislim da nije to, ništa posebno, mislim je posebno, ali s druge strane svi mi prolazimo nešto što nas ojača u životu - otkrila je Todorić.

Foto: Privatni album

Dodala je kako se veseli Božiću.

- To je meni najljepši dio godine, kad možemo sve ukrasiti da bude božićno. Ja već od 1. studenog kitim moj Gorski kotar pa onda dalje, što stignem. Imala sam priliku, sada kako sam ušla u novi biznis, okititi i Malu ulicu. Naš atelje u Maloj ulici postao je, ali stvarno senzacija - rekla je.