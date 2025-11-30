Obavijesti

Show

Komentari 8
O TEŠKIM DANIMA

Iva Todorić pustila suzu: 'Nas su doslovno izbacili na cestu...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Iva Todorić pustila suzu: 'Nas su doslovno izbacili na cestu...'
2
Foto: Instagram

U intervjuu je otkrila privatne detalje o danima koji su za nju bili veoma teški, ali se dotaknula i majčinstva. U jednom je trenutku pustila i suzu

Iva Todorić gostovala je u emisiji MagNet te je otvoreno govorila o svojoj obitelji i teškim danima u životu.

- Prvo bih rekla da sam mama, mislim da svatko od nas ima uloge u životu. Osim što sam kći, sestra, prijateljica, najvažnija uloga u životu mi je biti majka. Mama sam troje prekrasne djece. Bila sam vrlo uspješna poslovna žena. Život je napravio da me malo zaustavi - rekla je Iva. 

Foto: Instagram

U jednom trenutku je pustila i suzu pa ispričala joj kako joj se u jednom trenutku srušio cijeli svijet.

- Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu - rekla je pa ispričala kako je izgledao trenutak kada je 'ostala samo majka'. 

CVJEĆARNA U BOŽIĆNOM RUHU Poznata Hrvatica ukrasila 'pola ulice' plišanim medvjedićima
Poznata Hrvatica ukrasila 'pola ulice' plišanim medvjedićima

- Zapravo, dobila sam od Boga da budem samo mama u periodu kada je mojoj djeci to najviše trebalo, kad su svi bili tinejdžeri i kad sam im se mogla potpuno posvetiti. Sama sam sebi rekla: 'Gle Iva, moraš dalje. E sad, kako? Gledala sam svoju djecu koja vide strah u meni i rekla: Od danas oni više to neće vidjeti u meni' - istaknula je i dodala kako je jako ponosna na svoju djecu - sinove Antu i Ivana i kćer Taru.

Foto: Instagram

Otkrila je kako ju je život 'ojačao' u tim trenucima.

- Ljudi prođu stvari koje sam ja prošla u nekim drugim dimenzijama, tako da mislim da nije to, ništa posebno, mislim je posebno, ali s druge strane svi mi prolazimo nešto što nas ojača u životu - otkrila je Todorić.

Božićna bajka poduzetnice Požurite po medu kod Ive, još malo pa nestalo: Košta 100 eura i trebate ga rezervirati
Požurite po medu kod Ive, još malo pa nestalo: Košta 100 eura i trebate ga rezervirati
Foto: Privatni album

Dodala je kako se veseli Božiću.

- To je meni najljepši dio godine, kad možemo sve ukrasiti da bude božićno. Ja već od 1. studenog kitim moj Gorski kotar pa onda dalje, što stignem. Imala sam priliku, sada kako sam ušla u novi biznis, okititi i Malu ulicu. Naš atelje u Maloj ulici postao je, ali stvarno senzacija - rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
NEKI TO VOLE VRUĆE

FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Prošlo je više od 60 godina otkako je u svom domu, točnije kuhinji kuće u Chicagu, Hugh Hefner otisnuo prvi broj magazina za muškarce 'Playboy'. Od tada su mnoge strane, ali i domaće ljepotice krasile naslovnicu magazina
Obitelj Brucea Willisa odlučila se za još jedan veoma težak korak: Želimo pomoći znanosti
TEŠKI DANI

Obitelj Brucea Willisa odlučila se za još jedan veoma težak korak: Želimo pomoći znanosti

Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na sposobnost govora i razumijevanja jezika
Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Lille i mama Renata su 'zapalile' mreže...
TRENUCI ZA PAMĆENJE

Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Lille i mama Renata su 'zapalile' mreže...

Ovaj tjedan mnoge su dame pokazale svoje adute - od domaćih poput Lidije Bačić pa sve do stranih ljepotica poput Kylie Jenner. Prisjetimo se najboljih trenutaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025