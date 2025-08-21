Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Ivan-Goran Vitez pozirao kao David Lynch: Iznenadili ste me odabirom. Bio je svoj do kraja...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ivan-Goran Vitez pozirao kao David Lynch: Iznenadili ste me odabirom. Bio je svoj do kraja...
2
Foto: Davor Puklavec/Pixsell/RTL/Privatni album/Promo

U PETAK NA SVIM KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom TV programu, kinima, streamingu, sapunicama

Nismo mogli dobiti boljeg "hrvatskog Davida Lyncha" niti smo znali koliko je utjecao na redatelja, glumca i scenarista Ivan-Gorana Viteza.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL


- Zbog treće sezone 'Twin Peaksa' dizao sam se rano da bih prije posla gledao što je pripremio. Ostao je svoj do kraja. Ne bih ni sam bolje izabrao - rekao nam je Ivan-Goran Vitez na snimanju.

POZIRAO KAO RICKY GERVAIS Dok se Mojmira odmara, Ivan Skorin kormilari RTL Direktom
Dok se Mojmira odmara, Ivan Skorin kormilari RTL Direktom

U velikom intervjuu samo za Cafe ispričao nam je zašto se prešaltao s filma na režiranje predstava na Opatovini, koja je tajna Histriona koji ove godine obilježava dvije velike obljetnice, a i anegdota kad je još kao klinac trčkarao oko velikana na histrionskoj pozornici.

U PETAK NA KIOSCIMA Željko Krušlin Kruška samo za Cafe kao John Wayne: Vesterne obožavam otkad sam bio mali
Željko Krušlin Kruška samo za Cafe kao John Wayne: Vesterne obožavam otkad sam bio mali


Na razgovor smo priveli i Vandu Winter. Nakon deset godina vraća se na male ekrane - stiže u drugu sezonu "Sjena prošlosti".

SAMO UZ 24SATA Mia Kovačić pozirala kao slavna manekenka: U pomoć uskočio i psić Dali, bio je pravi džentlmen
Mia Kovačić pozirala kao slavna manekenka: U pomoć uskočio i psić Dali, bio je pravi džentlmen

Pogledali smo "Alien: Earth", zasad su dostupne četiri epizode, ali oduševljava. U vremeplovu smo se prisjetili Đurđice Barlović. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...
FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...
TOTALNA TRANSFORMACIJA

FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...

Redovno vježbanje i zdrava prehrana utjecali su na izgled Danijele Dvornik koja se pohvalila ovih dana kako uživa u treningu! Osim toga, bila je nedavno i na face-liftu te je značajno drugačija nego ranije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025