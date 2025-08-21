Ivan-Goran Vitez pozirao kao David Lynch: Iznenadili ste me odabirom. Bio je svoj do kraja...

Nismo mogli dobiti boljeg "hrvatskog Davida Lyncha" niti smo znali koliko je utjecao na redatelja, glumca i scenarista Ivan-Gorana Viteza.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL



- Zbog treće sezone 'Twin Peaksa' dizao sam se rano da bih prije posla gledao što je pripremio. Ostao je svoj do kraja. Ne bih ni sam bolje izabrao - rekao nam je Ivan-Goran Vitez na snimanju.

U velikom intervjuu samo za Cafe ispričao nam je zašto se prešaltao s filma na režiranje predstava na Opatovini, koja je tajna Histriona koji ove godine obilježava dvije velike obljetnice, a i anegdota kad je još kao klinac trčkarao oko velikana na histrionskoj pozornici.



Na razgovor smo priveli i Vandu Winter. Nakon deset godina vraća se na male ekrane - stiže u drugu sezonu "Sjena prošlosti".

Pogledali smo "Alien: Earth", zasad su dostupne četiri epizode, ali oduševljava. U vremeplovu smo se prisjetili Đurđice Barlović. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.