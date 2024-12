Ivan Krolo iz 'Života na vagi' za 24sata: Ne mogu reći da se sad držim svih navika iz showa...

Pobjednik prve sezone showa "Život na vagi", Ivan Krolo svoju nevjerojatnu priču o transformaciji nastavlja dijeliti sa svima, inspirirajući mnoge svojim iskrenim pristupom. U show je ušao sa 130 kilograma, odlučan da promijeni svoj život, i uspio je izgubiti čak 45 kilograma. Danas, Ivan održava zdrav način života i dijeli savjete koji su mu pomogli na tom putu.

- Ne mogu reći da sam u showu stekao navike kojih se dan danas 100% pridržavam, međutim stekao sam znanje kako teorijsko, tako i praksu - kaže Ivan.

- Za održavanje dobre linije, po meni je jako bitna disciplina. Nije to neka novost, ali volimo zanemariti tu činjenicu ili se barem ne podsjećati, pogotovo u blagdansko vrijeme kada si prejedanja opravdavamo ‘ma to se sada smije’. Uvijek budite dobri prema svome tijelu, neovisno o dobu godine. Prejedanje nikada nije dobro - govori nam.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Ne vjeruje u trikove kada je u pitanju održavanje tjelesne težine.

- Da ima, vjerujem da bi debljina i mršavljenje bili puno manji društveni problem nego to jesu. Ono što ponavljam je kako morate izbjeći zamke koje svakodnevno postavlja vlastita lijenost. Svatko od nas prije ili kasnije dođe do zamora ili vam se naprosto ne da. Tu je ‘trik’ – ustanite, napravite barem nešto, jer ako odustanete, velike su šanse da ćete odustati generalno. To su te psihičke varke na koje sami nasjedamo - tvrdi Krolo.

Splićanin ljubav prema mediteranskoj kuhinji prenosi i na blagdane.

- Čovjek sam s mora i kod mene se u kući često jede riba. Tako je naravno i na Badnjak. Ove godine smo ostali u Zagrebu, ali pripremali smo oradu i batat. Važno mi je da je riba koju kupim na tržnici iz ulova, a najviše volim srdelu. Uz to ide domaća salata iz Slavonije i domaći limuni koje volim staviti u ribu dok se peče, a koji dolaze direktno s drveta limuna iza naše kuće u Splitu. Za Božić smo radili sporo pečenu teletinu s prilozima. S kolačima se nismo nešto raspištoljili, djevojka je napravila cimet rolice - priča.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Ivan ne prilagođava recepte kako bi bili zdraviji, već pažljivo bira namirnice. "Koristimo keltsku sol, domaće maslinovo ulje, domaće povrće i sezonsko voće. Pokušavamo jesti namirnice s OPG-ova i domaćeg uzgoja, umjesto nekakvih prerađenih namirnica.

Čak i tijekom blagdana, Ivan ostaje aktivan. "Imam dva tjedna godišnjeg odmora, koji je zapravo samo opušteniji tempo treniranja tenisa, jer su klinci na praznicima, pa imam manje sati treninga. Ali, to ne znači da neću barem sat – dva dnevno odigrati tenis između neradnih dana."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Motivacija mu dolazi od ljudi oko njega. "Nakon showa motivaciju mi je dala ljubav i vjera drugih ljudi, poznatih i nepoznatih. Kada vidite i čujete koliko je ljudi bilo motivirano vašom pobjedom nad debljinom, shvatite kako je budalasto narušavati to zadobiveno povjerenje."

Najveći izazovi, kako kaže Ivan, došli su nakon showa.

- I to ne neposredno, nego nakon recimo pola godine do godinu. Tada se uhvatite kako griješite, vraćate kilograme, a nemate više podršku cijeloga tima na koji ste navikli za vrijeme trajanja showa. To je trenutak u kojemu vjerujem da mnogi posustanu i povuku se nazad u život koji su imali prije transformacije. To je trenutak kada morate biti još jači nego ste ikada bili. Ja sam uspio i zaista nakon toga nisam imao ni približno teška razdoblja - objasnio je.

S optimizmom gleda prema budućnosti.

- Za 2025. godinu svi nekako imamo dobar predosjećaj, pa ću se tako i ja povesti za tim. Vjerujem da je to godina u kojoj ću završiti edukaciju koju sam započeo, u kojoj ću poslovno stati na svoje noge čvršće i sigurnije - zaključio je.