Ivan Rakitić i supruga Raquel ponovno oduševili pratitelje

Piše Marinela Mesar,
Ivan Rakitić i supruga Raquel ponovno oduševili pratitelje
Foto: Instagram

Bračni par uživa u sunčevim zrakama u Dubrovniku. Rakitić je pokazao isklesane mišiće, dok je Raquel pozirala u rupičastoj bijeloj haljini. S njima su na odmoru i njihove kćeri.

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri ponovno su oduševili obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, par vrijeme provodi odmarajući u vrućim ljetnim danima zajedno s njihovim kćerima. Trenutno se nalaze na odmoru u Dubrovniku.

Popularni nogometaš, pozirajući u prugastim kupaćim hlačicama, pritom je pokazao isklesano tijelo, a najviše se ističu njegovi mišići i pločice. S druge strane, Raquel je očarala u bijeloj pletenoj haljini s uzorkom na rupičaste mreže, uz zlatni pojas oko struka. Od detalja je iskombinirala je slamnati široki šešir i crne sunčane naočale. 

Foto: Instagram

Na jednoj od fotografija vidljivo je i kako izmjenjuju poljupce, a njihovi obožavatelji su oduševljeni prizorima. U komentarima su pisali brojne komplimente. 

'Najdraži i najslađi bračni par', 'Najzgodniji par u Hrvata', 'Slike kažu više od 1000 riječi, predivna obitelj', pisali su im. 

Foto: Instagram
Nedavno je Raquel podijelila i njihove fotografije gdje su pozirali u sportskom izdanju. Inače, u veljači ove godine Ivan i Raquel proslavili su 12 godina veze, a u tajnosti su se vjenčali u veljači 2013 godine.  

