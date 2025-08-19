Ivan Rakitić i supruga Raquel ponovno oduševili pratitelje

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri ponovno su oduševili obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, par vrijeme provodi odmarajući u vrućim ljetnim danima zajedno s njihovim kćerima. Trenutno se nalaze na odmoru u Dubrovniku.

Popularni nogometaš, pozirajući u prugastim kupaćim hlačicama, pritom je pokazao isklesano tijelo, a najviše se ističu njegovi mišići i pločice. S druge strane, Raquel je očarala u bijeloj pletenoj haljini s uzorkom na rupičaste mreže, uz zlatni pojas oko struka. Od detalja je iskombinirala je slamnati široki šešir i crne sunčane naočale.

Foto: Instagram

Na jednoj od fotografija vidljivo je i kako izmjenjuju poljupce, a njihovi obožavatelji su oduševljeni prizorima. U komentarima su pisali brojne komplimente.

'Najdraži i najslađi bračni par', 'Najzgodniji par u Hrvata', 'Slike kažu više od 1000 riječi, predivna obitelj', pisali su im.

Foto: Instagram

Nedavno je Raquel podijelila i njihove fotografije gdje su pozirali u sportskom izdanju. Inače, u veljači ove godine Ivan i Raquel proslavili su 12 godina veze, a u tajnosti su se vjenčali u veljači 2013 godine.