Ivan Šarić o sinu, vjenčanju i želji koju dosad nije htio javno otkriti: 'Biti vlasnik najboljeg...'

Rougemarin Park 16. i 17. lipnja postat će mjesto okupljanja obožavatelja komedije u sklopu Headliners Stand Up Festivala na kojem će u petak nastupati i Ivan Šarić (39).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Headliners festival jedinstven je zbog cjelokupnog koncepta. Publika sjedi u posebnim sekcijama, prije i nakon nastupa posjetitelje

čeka zabavan DJ program, a s obzirom na to da se sve održava u Rougemarin parku, ovo će biti sjajan spoj entertainmenta i stand up-a. Takav doživljaj izlaska, komedije, predstave i gastronomskog uživanja nismo još imali prilike doživjeti u Hrvatskoj. Publiku očekuje osam komičara – četvorica iz Hrvatske, dvojac iz Srbije, jedan Makedonac i Slovenac. Zvuči kao vic i bit će kao vic - otkriva nam komičar, kao i to da će komentirati život na Balkanu, posebno u Dalmaciji, ali i svoju ulogu oca.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Nitko nije savršen, a ja pogotovo - priznaje Ivan kojeg dio javnosti povezuje s voditeljskim ulogama i reklamama koje su unaprijed režirane pa se znalo čuti i kako 'nije smiješan'. S druge strane, svi koji su bili na barem jednom njegovom stand-up nastupu znaju da je smijeh zagarantiran.

- Nemam se potrebu dokazivati, a i ne možemo svi svima biti smiješni i simpatični. Upravo zato sam i na ovom festivalu okupio još sedam genijalnih i talentiranih komičara koji će za svaki ukus i stil 'piknuti' dobru foru i nasmijati publiku do suza. Profesionalno moderiranje i improvizirani stand up treba odvojiti jedno od drugoga i vjerujem da većina ljudi to tako i shvaća. S druge strane, velik je dio mog posla i digitalni marketing - govori nam Ivan.

Foto: Instagram

S partnericom Koranom Gvozdić (40) slovi za jedan od najsložnijih domaćih parova, ali priznaje da su daleko od savršenstva. - Imamo uspone i padove, no zasad nas je sve što smo prošli još više spojilo. Vjenčanje nikako da dođe na red.

- Svako malo pričamo o tome, ali uvijek dođu neke hitnije i bitnije stvari. Prije smo na vjenčanje gledali kao nešto gdje ćemo formalizirati neke stvari oko nas i zapečatiti neke zavijete. No, nekako sve manje imamo potrebu jer nas veže nešto više od 'ceremonije' pa nije toliko hitno, ali bit će. Sad nam je najveći razlog za vjenčanje taj da imamo priliku pozvati i družiti se s našim najdražim ljudima.

Foto: Instagram

Kad je u pitanju sinčić Oliver (2), on je stigao mjesec dana ranije zbog čega je s mamom u bolnici proveo 38 dana. - Imali smo težak i zahtjevan početak pa nam je sad sve lakše, zabavnije i opuštenije. I izazovno. Iz dana u dan, svaki dan - otkriva Ivan koji smatra kako će generacija njegovog nasljednika promijeniti svijet na bolje.

- Po prirodi nisam negativan i pesimističan. Mislim da će Oliverova generacija promijeniti svijet na bolje. Užasnut sam, naravno, svim događanjima u Hrvatskoj i regiji unazad nekoliko tjedana, ali mislim da će to bit motiv i vjetar u leđa za neka bolja događanja i lijepe vijesti.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Za kraj nam je Ivan otkrio i jednu želju za koju javnost dosad nije znala.

- Početi s proizvodnjom i biti vlasnik najboljeg likera ikad napravljenog. Imam već neke planove pa kad bude brend lansiran, pošaljem vam bocu u redakciju da prosudite.