Ivan Sever za 24sata otkrio: Singl 'Crying Eyes' vratio mi je osjećaj autorske ekstaze...

Nakon autorske pauze, na velika vrata hrvatske glazbene scene ulazi Ivan Sever, koji će s pjesmom "Crying Eyes" nastupiti na ovogodišnjoj Dori.

- Jedna od mojih najvećih želja u životu bila je prijaviti se na Doru, veoma sam uzbuđen što sam uspio biti dio top 24 izvođača koji imaju priliku predstaviti svoju pjesmu uživo - otkrio nam je Ivan.

Ivana smo već imali priliku gledati na malim ekranima, pa ga možda neki prepoznaju iz treće sezone The Voice Hrvatska. Ipak, glazbom se počeo baviti znatno ranije, još u osnovnoj školi.

Foto: Bernard Dino Ninkovic Denine Production

- Pohađao sam Rock akademiju u Zagrebu 2010. godine, pa sam kroz različite školske produkcije nastupao unutar i van škole. Kasnije sam u The Voiceu ušao u tim Vanna. Nakon završetka natjecanja odlučio sam se profesionalno posvetiti glazbi te sam 2021. godine izbacio svoj prvi singl "Nevjera" - prisjeća se Ivan.

Nakon toga slijedili su singlovi "Pusti me da sanjam", "Mir", "Kao da te imam", "Dao sam ti sve" i posljednji singl "Tvoje Misli". Za većinu pjesama inspiraciju pronalazi u osobnim događajima.

- Neke situacije u meni ostave određeni trag i nekako imam potrebu iste sročiti u tekst od kojih kasnije nastaje pjesma - objasnio nam je te otkrio kako je bio jako iznenađen kad je saznao da je 'upao' na Doru.

- Na prvu sam bio jako zbunjen jer sam dobio poruke svojih bližnjih u kojima mi čestitaju, ali nisam znao zbog čega. Tek kada sam otvorio službeni mail za Doru, shvatio sam kako sam prošao dalje i u tom trenutku sam osjećao ogromno olakšanje ali i uzbuđenje jer su me izabrali - istaknuo je.

Foto: Bernard Dino Ninkovic Denine Production

Pjesma "Crying Eyes" s kojom će se predstaviti nastala je u Irskoj i prvi autor koji je stvorio kostur pjesme bio je John Doherty.

- U suradnji s drugim koautorom Aidanom O'Connorom stvorili smo upravo ovu pjesmu koju danas možete slušati. Pjesma ima neki tajanstveni country rock blues prizvuk, s dodatkom irskog singer/songwritera koji je specifičan zvuk irskih izvođača. Upravo tako nekakvu pjesmu sam i tražio kako bih se prijavio na Doru i nakon petogodišnjeg čekanja sam sretan što je baš ove godine prošla dalje - uzbuđen je Ivan.

- Odmah na prvo slušanje znao sam da ima nešto u samoj pjesmi i prvih tjedan dana sam je neprestano preslušavao i nisam se mogao zasititi. Sama pjesma ima neki filmski trenutak i mogao sam zamisliti kako bi izgledala na pozornici Dore - dodaje.

Ističe kako će scenski nastup biti minimalistički, ali nipošto dosadan ili nepostojeći.

- Ostavljamo da vokalna interpretacija pokaže svoje i da rekviziti naglase najbitnije dijelove pjesme kako bi ona došla do što većeg izražaja - govori Ivan.

Foto: Bernard Dino Ninkovic Denine Production

Najvažnija podrška na ovom glazbenom putu dolazi mu od obitelji, supruge i šestomjesečne kćeri, kojima se trudio što više posvetiti tijekom pauzu od pisanja.

- Zadnji singl izbacio sam u listopadu 2023. godine. Mislio sam kako ću nekoliko mjeseci uzeti pauzu od autorskog rada jer sam postao dio novih glazbenih projekata koji su zahtijevali više pažnje i energije. U međuvremenu sam upoznao i suprugu Magdalenu te smo postali roditelji male djevojčice Aurore. U tom trenutku htio sam se više posvetiti svojoj obitelji. Odluka za prijavu na Doru je moja velika želja, a s ovako dobrom pjesmom, nisam htio propustiti šansu predstaviti je na toj pozornici - iskreno je rekao Ivan.

Iako nije pisao nove pjesme, stalno je bio na gažama, zbog čega je shvatio kako bi mogao biti samo performer i baviti se glazbom samo u svrhu zarađivanja novaca i uzdržavanja svoje obitelji.

- Međutim, pjesma "Crying Eyes" mi je vratila onaj osjećaj ekstaze koji sam imao kada sam objavio svoj prvi singl te sam se nekako vratio toj želji da stvaram ponovo svoju glazbu - zaključio je Ivan.