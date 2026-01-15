Obavijesti

Show

Komentari 0
POZNATI DATUMI

Evo kada se održava Dora: Zna se i redoslijed svih nastupa

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kada se održava Dora: Zna se i redoslijed svih nastupa
ILUSTRACIJA | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U četvrtak su objavljeni datumi dvije polufinalne večeri Dore, kao i finala nakon kojeg će biti poznato tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Poznat je i redoslijed nastupa u obje polufinalne večeri

Admiral

HRT je danas objavio detalje ovogodišnje Dore. Ove godine održat će dvije polufinalne večeri. Prva će se održati 12. veljača, druga 13. veljače, dok će finale biti 15. veljače. Objavljen je i redoslijed kojim će se izvoditi pjesme u polufinalnim večerima. U svakoj večeri nastupa po 12 izvođača, a najbolji idu u finale.

RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?
ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?

 

Prva polufinalna večer (12. veljače) 

1. Lima Len - Raketa 

2. Jasmina Makota - Higher 

3. Ananda - Dora 

4. Tony Sky - O ne! 

5. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra 

ODRŽAN ŽDRIJEB Hrvatska će se predstaviti u prvoj polovici prvog polufinala Eurovizije: Evo tko još nastupa
Hrvatska će se predstaviti u prvoj polovici prvog polufinala Eurovizije: Evo tko još nastupa

6. Ema Bubić - Vrijeme za nas 

7. Noelle - Uninterrupted 

8. Alen Đuras - From Ashes To Flame 

9. Fenksta - Memento Mori 

10. Cold Snap - Mucho Macho 

11. ToMa - Ledina 

12. LELEK - Andromeda 

Druga polufinalna večer (13. veljače)

1. Ritam Noir – Profumi di mare

2. Irma – Ni traga

3. Gabrijel Ivić – Light Up

4. Zevin – My mind

KOJA JE VAŠ FAVORIT? Eurovision World pitao u anketi tko bi trebao pobijediti na Dori. Jedna pjesma se posebno ističe
Eurovision World pitao u anketi tko bi trebao pobijediti na Dori. Jedna pjesma se posebno ističe

5. Ivan Sever – Crying Eyes

6. Lana Mandarić – Tama

7. Stela Rade – Nema te

8. Devin – Over Me

9. Kandžija – 3 ujutro

10. Marko Kutlić – Neotuđivo

11. Sergej – Scream

12. Lara Demarin – Mantra

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Ana Bekuta? Gađali su je grudama na nastupu u Čačku
PREKO TRNJA DO ZVIJEZDA

Tko je Ana Bekuta? Gađali su je grudama na nastupu u Čačku

Zvižduci, povici i buka pratili su koncert regionalne zvijezde u Čačku. Situacija je eskalirala kad je jedan od članova benda pogođen grudom u glavu, zbog čega je pjevačica zaustavila koncert
FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.
FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju
TELEVISA PRESENTA

FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju

U Majinoj i Šiminoj avanturi s Balija uživat ćemo, čini se, još neko vrijeme, a sada su fanove 'počastili' novim fotografijama. Uživali su u jahanju na plaži i neodoljivo podsjetili na scenu iz sapunice ili filma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026