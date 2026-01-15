U četvrtak su objavljeni datumi dvije polufinalne večeri Dore, kao i finala nakon kojeg će biti poznato tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Poznat je i redoslijed nastupa u obje polufinalne večeri
Evo kada se održava Dora: Zna se i redoslijed svih nastupa
HRT je danas objavio detalje ovogodišnje Dore. Ove godine održat će dvije polufinalne večeri. Prva će se održati 12. veljača, druga 13. veljače, dok će finale biti 15. veljače. Objavljen je i redoslijed kojim će se izvoditi pjesme u polufinalnim večerima. U svakoj večeri nastupa po 12 izvođača, a najbolji idu u finale.
Prva polufinalna večer (12. veljače)
1. Lima Len - Raketa
2. Jasmina Makota - Higher
3. Ananda - Dora
4. Tony Sky - O ne!
5. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
6. Ema Bubić - Vrijeme za nas
7. Noelle - Uninterrupted
8. Alen Đuras - From Ashes To Flame
9. Fenksta - Memento Mori
10. Cold Snap - Mucho Macho
11. ToMa - Ledina
12. LELEK - Andromeda
Druga polufinalna večer (13. veljače)
1. Ritam Noir – Profumi di mare
2. Irma – Ni traga
3. Gabrijel Ivić – Light Up
4. Zevin – My mind
5. Ivan Sever – Crying Eyes
6. Lana Mandarić – Tama
7. Stela Rade – Nema te
8. Devin – Over Me
9. Kandžija – 3 ujutro
10. Marko Kutlić – Neotuđivo
11. Sergej – Scream
12. Lara Demarin – Mantra
